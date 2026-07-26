Educación, el ingrediente con el que Brugal busca transformar la cultura del ron

La forma en que se consume y se entiende el ron está cambiando. Más allá de la coctelería tradicional, el destilado ocupa un espacio dentro de la alta gastronomía, donde chefs, sommeliers y bartenders exploran nuevas formas de incorporarlo a la experiencia culinaria. Para Brugal, esa evolución parte de un elemento esencial: la educación.

Durante su visita a Puerto Rico, la embajadora de la marca, Susana Ortega, explicó que uno de los principales objetivos de Brugal es desarrollar experiencias educativas que permitan a los profesionales de la industria conocer a profundidad el ron, desde su elaboración hasta su potencial gastronómico.

“Como embajadora de Ron Brugal, constantemente estoy educando. Yo estoy llevando al consumidor ese conocimiento de que el ron no es cualquier cosa. El ron no es una bebida tan premium, súper premium, como los grandes destilados. Pasan por procesos importantes de fermentación, de destilación, de envejecimiento, todo ese trabajo no solo lo hacemos con nuestra presencia como marca, también en las experiencias que creamos”, explicó Ortega.

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La embajadora, quien además es parte de la familia Brugal, añadió que para ellos como familia es importante transmitir la pasión por el ron y su legado.

“Mi papel como embajadora es transmitir esa pasión, que la persona entienda lo que es un buen ron. Transmitir esa educación de ese consumo responsable que para nosotros es muy importante. Que tú sepas apreciar un envejecido, que tú lo disfrutes también, que hay otras maneras de disfrutarlo, pero sobre todo empezar apreciándolo”, añadió.

Según Ortega, la educación y la pasión no solo fortalece el conocimiento técnico de quienes trabajan en la industria, sino que también ayuda a transformar la percepción del consumidor sobre una bebida que puede ofrecer una amplia diversidad de perfiles aromáticos y de sabor.

Brugal (Suministrada)

Además, explicó que sus iniciativas buscan que chefs, mixólogos y otros profesionales comprendan las características sensoriales de cada expresión del ron y puedan incorporarlas de forma consciente tanto en la creación de cócteles como en experiencias gastronómicas.

Por otro lado, la embajadora apunta que al ser una empresa familiar ellos apuestan al legado y la solidez de la compañía: “Ron Brugal es muy particular, porque nosotros tenemos una historia, nosotros tenemos un origen, nosotros tenemos un recorrido de 137 años. Ya vamos por la quinta generación, que se dice fácil pero no lo es. Eso no es cualquier cosa. Por ahí voy a comenzar, explicando de dónde nosotros salimos y cuál es nuestro origen”, apuntó

Brugal (Suministrada)

La alta cocina como escenario de aprendizaje

Ese proceso educativo también ha encontrado un espacio dentro de la alta cocina. A través de cenas, catas y experiencias de maridaje, Brugal busca demostrar que el ron puede acompañar una comida completa y dialogar con ingredientes que tradicionalmente se asocian con otros destilados o con el vino.

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“Un buen ejemplo es Brugal 1888 es muy versátil, muy noble y muy capaz. Él como que se va adaptando y te va haciendo las experiencias grandiosas. Tú le pones unos buenos arroces, tú le pones un buen pescado y él pues lo asume. Va encontrando las notas conjuntamente elevando el ron y elevando la gastronomía.”

Para la embajadora, cada expresión del ron posee características particulares que permiten encontrar afinidad con diferentes preparaciones, por lo que el éxito del maridaje depende tanto del conocimiento del producto como de la creatividad del chef.