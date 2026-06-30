Caguas reunirá a 28 bartenders en la primera edición de “The Cocktail District”

Caguas se prepara para convertirse en el centro de la coctelería con “The Cocktail District” (00725), un evento que reunirá por primera vez a 28 bartenders de distintas generaciones para celebrar el legado, la evolución y el futuro de la mixología puertorriqueña.

El evento se celebrará el 13 de julio y el 17 de agosto de 2026, ambos desde las 7:00 p.m., convirtiendo el distrito donde se ubica Efímero.Bar en un espacio dedicado a la coctelería, la gastronomía y la cultura de barras.

Como parte de la experiencia, dicha calle permanecerá cerrada al tránsito vehicular, permitiendo que el público disfrute de una celebración al aire libre con estaciones de coctelería, gastronomía, música y un ambiente diseñado para resaltar el talento local y fomentar la convivencia entre la industria y los consumidores.

“Caguas siempre ha tenido una historia extraordinaria detrás de sus barras. ‘The Cocktail District’ nace para reconocer ese legado, reunir a quienes lo construyeron y demostrar que nuestra ciudad sigue siendo un referente de la coctelería puertorriqueña. Queremos que esta sea una tradición que coloque a Caguas en el mapa de los grandes eventos de mixología del Caribe”, expresó el propietario de Efímero.Bar y creador del evento, Billy Joel Roque Colón.

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La primera jornada, "La Vieja Escuela – Caguas Edition", se celebrará el 13 de julio y reunirá a reconocidos bartenders que ayudaron a construir la cultura de barras del municipio. Entre los participantes figuran Kenny Méndez (Manjar), David Maldonado (Ojalá), Nicky Fas (Pantera/Bambina), Javier Colón (Piñango), Miguel Martínez “Guelo” (Identidad), Alexis Rivera (The Backroom) y Rubén Luciano (Bar Celis), junto a otros profesionales que han dejado huella en la evolución de la coctelería puertorriqueña.

La experiencia continuará el 17 de agosto con “Nueva Escuela – Caguas Edition", dedicada a la nueva generación de bartenders que hoy impulsa la innovación en la industria.

Ese día participarán, entre otros, José Rodríguez “Jochi” (Efímero), Francisco Sierra (Ojalá), Jean Paul López “Jeanpi” (Pantera), Jared Mojica (Con Vida), Gabriel Rodríguez “Gabywaza” (Kilómetro Bar 0.2) y Paola Silva (Efímero).