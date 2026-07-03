Viña Sastre en España: “Tú bebes uno de nuestros vinos y te envuelve un paisaje”

Para Sara Sastre, tercera generación de la reconocida bodega española Viña Sastre, los grandes vinos no se elaboran entre cavas y procesos de fermentación, sino en el viñedo.

Sastre, directora de Relaciones Estratégicas de la empresa familiar, Bodega Sastre, que fue fundada por su abuelo en el 1992 en el corazón de la Ribera del Duero, en España, lo que distingue sus vinos es la elaboración basada en el control total del proceso, el cultivo sin químicos y una fuerte conexión con el terruño.

Fue así que la familia Sastre decidió elaborar vino procedente de sus primeras 23 hectáreas de viñedo. Sastre visitó recientemente Puerto Rico para presentar varias de las etiquetas que la empresa familiar distribuye en la isla.

“El vino se diseña en el viñedo, no en la bodega”, aseguró Sastre al explicar que la empresa trabaja exclusivamente con viñedos propios, lo que les permite decidir desde antes de la vendimia qué parcelas formarán parte de cada vino.

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Desde el 1992, Viña Sastre se ha distinguido por una producción artesanal y una agricultura respetuosa, eso le permite un control de calidad alto y preciso.

“Elaboramos nuestros vinos solo con nuestros propios viñedos para tener un control absoluto de absolutamente todo. No echamos pesticidas, insecticidas ni abonos químicos”, detalló en entrevista con El Nuevo Día, previo a una presentación que ofreció en la isla para los amantes del vino.

Sastre señaló que la filosofía de cultivo forma parte importante de la identidad de la bodega, incorporando prácticas heredadas de generaciones, como la observación de las fases lunares para ciertas labores agrícolas.

Además, destacó que todos los vinos se fermentan con levaduras autóctonas presentes en los viñedos.

“Buscamos fermentar todos nuestros vinos con la levadura autóctona que nos viene del viñedo y así conseguir un carácter más propio. Hay un propósito cuando estamos en la viña; sabemos qué vino será desde que estamos podando y recogiendo la uva”, sostuvo.

“Tú bebes uno de nuestros vinos y te envuelve un paisaje, una montaña, ciertos viñedos y ciertos suelos”, aseguró la empresaria.

Vinos de la Bodega Sastre en España. (Suministrada)

Sin embargo, reconoció que este modelo de producción requiere una mayor inversión.

“Trabajar de esta manera incrementa muchos costos”, dijo al explicar que labores como la poda, la vendimia y despojar las hojas se realizan manualmente para mantener la calidad de la uva.

Actualmente, Viña Sastre produce nueve etiquetas divididas entre vinos de pueblo y vinos de parcela. Cuando se habla de vinos de parcelas se trata de zonas determinadas con características de un lugar específico.

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Entre las etiquetas que están disponibles en Puerto Rico figuran Rafael Sastre, Pago de Santa Cruz, Pago de Santa Cruz Gran Reserva, Regina Vides y Pesus.

“Pesus, nuestro vino de más alta gama, tan solo elaboramos 2,000 botellas”, indicó Sastre.

Sobre el mercado local, la empresaria destacó el conocimiento y la afinidad de los consumidores puertorriqueños por los vinos españoles.

“Tengo sabido que Puerto Rico es un gran consumidor de vinos de España. Es un país que sí apuesta por la calidad”, expresó Sastre, quien, de paso, sostuvo estar encantada con la isla.

Sastre, quien se incorporó formalmente a la empresa durante la pandemia en 2021, lidera actualmente el área comercial y la expansión internacional de la marca.