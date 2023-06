En los pasados años, el casco urbano del pueblo de Guayama ha cobrado vida con la llegada de nuevos negocios que le han dado un impulso importante. Uno de esos factores que ha ayudado a que las personas miren nuevamente hacia el sureste de la isla, es el restaurante El Gallo Pinto Chicken Joint, creado por el talentoso chef puertorriqueño Ángel David Moreno Zayas.

Este restaurante está localizado en una antigua casona construida en 1886 y diseñada por el arquitecto Manuel Texidor, el mismo que diseñó la histórica Casa Coutiño, situada en la plaza del pueblo. Esto hace que El Gallo Pinto no solo tenga un aire señorial y un ambiente calmado en su interior, sino que transporta a los comensales a otra época.

Sin embargo, al momento en que los comensales reciben su primer plato de comida en la mesa, entienden inmediatamente que están en un lugar donde experimentarán un viaje de olores, sabores y texturas rara vez alcanzables y que se salen de lo tradicional.

El edificio que alberga el Restaurante El Gallo Pinto fue construido en 1886 y diseñada por el arquitecto Manuel Texidor, el mismo que diseño la histórica Casa Coutiño situada en la plaza del pueblo. (Xavier Garcia)

Este restaurante casual ofrece una gran variedad de platos que van en la línea de cocina afrolatina, con influencia caribeña. “Nuestra base es cocina africana, pero con la influencia del lado español y todos estos toques caribeños, incluyendo la influencia francesa y creole, que nació en New Orleans”, explicó el chef Moreno Zayas, quien une un sinnúmero de ingredientes diferentes para crear notas ‘explosivas’. “Siempre lo hacemos en todos los platos para tener diferentes connotaciones y que sean explosivos. No nos amarramos a que el primer plato y todos los subsiguientes tengan sabores repetitivos o elementos similares. Tratamos siempre de llevar a los comensales a diferentes áreas”.

Uno de los salones del Restaurante El Gallo Pinto, en Guayama. (Xavier Garcia)

En el momento de abrir sus puertas, en julio de 2021, en El Gallo Pinto servían en su mayoría platos cuyo elemento principal era el pollo, como una canasta de pollo frito o sándwiches de pollo. Esto se dio, en gran parte, porque abrieron en plena pandemia y querían ofrecer algo que fuera fácil de vender en el pueblo de Guayama. Con el tiempo, el menú ha evolucionado a uno más extenso y elaborado, en el que el pollo ha pasado a estar en el 5% de los ofrecimientos.

“Nuestro menú es ahora mucho más complejo de lo que fue en un principio y, poco a poco, el equipo en el restaurante ha ido creciendo en términos de la elaboración de los platos y de conocimiento. Hemos podido hacer crecer y darles más variedad a los clientes”, detalló el experto criado en Guayama. De hecho, hace seis meses le añadieron al menú un sinnúmero de nuevos platos que van desde pescado, mariscos, carnes y pollo, entre otros.

Variado menú

En una reciente visita al restaurante localizado en la calle Hostos 22 Sur, esquina calle Baldorioty, en Guayama, el chef Ángel David hizo una selección de varios platos que quiso destacar de su menú, comenzando por unas Ostras gratinadas, un aperitivo que se trabajó como un especial, pero el auge fue tanto que lo incluyeron en el menú. Estas ostras se remueven del caparazón, se pasan por harina y se fríen. Luego, se baña en una salsa a base de crema, tocineta, cebolla, ajo y queso provolone. Al final lo gratinan con queso parmesano y una mezcla de especias.

Ostras gratinadas con una crema de tocineta, cebolla y pimientos, terminadas con un acento de lima y pimentón ahumado. (Xavier Garcia)

Además de este aperitivo, en El Gallo Pinto también tienen disponible otros como “Bone marrow” servido con tartare de res, reducción de ciruela y pan tostado; croquetas de queso con salsa de acerola; calamares crujientes con salsa de parcha, chile dulce y ajo; sopa de cebolla; y carpaccio de atún al olivo marinado con hierbas frescas, cítricos y za’atar, entre otros aperitivos.

Otro de los platos que el chef quiso resaltar incluyó una pechuga de pollo rellena, una de las favoritas de los clientes. “Está rellena de un mousse que hacemos de chorizo cantimpalo de Segovia y queso de cabra. Le hacemos una salsa de tomate seco, cebolla y cilantro, que parece como un chimichurri. Debajo de la pechuga le ponemos un puré de zanahoria con un poco de jengibre, que le da un poco más de frescura con la salsa”, explicó el chef, quien ha competido en un sinnúmero de certámenes de cocina en la isla. “La pechuga la cocinamos con los métodos de cocción más modernos. Está cocido al vacío a una temperatura de 63 grados por una hora y media. En este caso, el calor es indirecto y la pechuga se queda jugosa”.

Pechuga de pollo rellena de mousse de chorizo, acompañancda de puré de zanahoria, gremolata de tomate seco, recao crujiente y reggiano añejo. (Xavier Garcia)

Además, el chef cocinó un sabroso salmón a la barbacoa, servido con batata salteada con espinaca y pimientos, así como mantequilla de limón. “A mí me gusta mucho ese plato y le tengo mucho cariño, porque de la manera en que está confeccionado ayuda a romper el sabor típico del salmón y del que las personas están acostumbradas”.

La variedad de platos principales también incluye costillas de cerdo en salsa de tamarindo con ensaladilla verde; El Gallo Pinto “Fried Steak”, un filete empanado con crema de cebollas caramelizadas y queso gratinado; Ribeye steak, sobre una crema de mostaza y acento de melao, cuya porción da para dos o tres personas; Mar y Tierra de filete miñón con risotto de calamares y salsa holandesa; pasta fresca hecha en la casa con ‘aglio olio’ de perejil o carbonara, que se le puede añadir pollo o camarones; y filete de chillo a la plancha con salsa de ají amarillo, mojo de cebolla y cilantro, entre otros platos.

Salmón a la barbacoa, servido sobre una cama de batatas con espinacas salteadas, mantequilla de limón y croquantes de cebollas. (Xavier Garcia)

A esto hay que añadir de cuatro a cinco platos especiales que se preparan semanalmente y que dependerán de los ingredientes que el chef tenga a su disposición.

Los platos pueden estar acompañados por batata salteada con espinaca, espárragos salteados, papas fritas trufadas, papas majadas con longaniza y arroz consomé. Este último es descrito por el chef como una creación “diferente” por dos elementos que hacen que, en cada cucharada, el paladar de las personas “estalle”. “Como es la norma, este arroz se hace con tocineta, cebolla y ajo, pero le incluimos en la parte de arriba una mantequilla de ajo negro fermentado, que queda con un sabor dulce, que rompe con el sabor salado, además se le añade shiso, una hierba japonesa”.

Arroz con consomé tocineta, cebolla y pimientos verdes. Lo terminamos con una deliciosa mantequilla de ajo negro, shiso y aceite de olivas. (Xavier Garcia)

Por su parte, tienen una buena selección de postres hechos en la casa, que incluye el flan parmesano con acento de coco; natilla de limón con aceite de oliva y ralladura de china; Crème brûlée de chocolate y café; cheesecake tempura con salsa de guayaba y un sorbet; así como el Blondie, un bizcocho de vainilla y canela que tiene una textura parecida a la de un brownie. “La magia está en que hacemos un caramelo primero y le añadimos calabaza. Cocinamos la calabaza en esa azúcar con mantequilla hasta que esté cocida, la reducimos, la molemos y le añadimos crema. Básicamente, hacemos un caramelo de calabaza encima de un bizcochito de vainilla y canela y luego, le ponemos por encima un mantecado de vainilla, trocitos de chocolate y almendra”, explicó el chef.

Postre llamado Blondie, un bizcocho de vainilla y canela con un caramelo de calabaza y mantecado de vainilla del restaurante El Gallo Pinto. (Xavier Garcia)

Otro elemento que llama mucho la atención en El Gallo Pinto son los cócteles de la casa, los cuales fueron creados en colaboración con Roberto Tañón. A los tragos originales se le añadieron recientemente varios más, que incluyen: el Pico Rico, una receta moderna de mojito con espuma de limón; el Black Guayama, a base de ron XO, Amaro y amargos aromáticos; la Guayabera, un cóctel a base de ginebra de naranja roja y guayaba sobre una nube de azúcar y lima; así como la Gallorita, una margarita con un toque de mangó y pique, entre otros cócteles.

Cómo nace el restaurante

El chef Moreno Zayas tenía claro que en un punto de su carrera regresaría a trabajar al pueblo que lo vio crecer y que abriría un restaurante donde actualmente está El Gallo Pinto, debido a que sus padres son los propietarios de la casa antigua desde hace 33 años. “Yo tenía una suerte frente a otros dueños de restaurantes y es que sabía desde hace muchísimos años que iba a hacer el restaurante aquí en esta casa. Era una meta que siempre tuve”, explicó el experto culinario, quien estudió artes culinarias en el Colegio Universitario del Este, en Carolina, (ahora Universidad Ana G. Méndez) y más adelante en la Johnson & Wales University, en Miami. “Desde siempre tenía planificado adquirir toda la experiencia posible, para luego poner en uso esos conocimientos en este negocio”.

Spritzer, un cóctel a base de licor de chile, toronja y cerveza. (Xavier Garcia)

Por 23 años, el chef Moreno Zayas trabajó tanto en Puerto Rico, como en Estados Unidos con renombrados cocineros como el chef Mark French, el chef César Fernández, el chef Emeril Lagazzi, el chef Grant Achatz, el chef Ferrán Adriá y el chef Brad Kilgore, entre otros.

En sus planes siempre estuvo regresar a la isla para cumplir su sueño de crear un restaurante donde los comensales pudieran disfrutar de una cena de 11 a 15 cursos, de manera simultánea, en donde pudieran dar un viaje culinario por la historia del pueblo de Guayama y sus áreas limítrofes. Sin embargo, la llegada de la pandemia adelantó sus planes de regresar a la isla, y trastocó completamente el concepto que tenía en la mente.

“La pandemia, como quien dice, me forzó a cambiar mis planes. Regresé a la isla y quise seguir hacia adelante con la apertura del restaurante, pero alineado a los tiempos y a las necesidades. Me tuve que reevaluar un poco. En ese momento, me puse en la piel de los clientes y pensé qué les gustaría a ellos en esos momentos. Y así fue que surgió la idea de servir pollo frito”, explicó Moreno Zayas. “Por eso es que le añadimos al nombre lo de ‘Chicken Joint’. Muchas personas me preguntan si le voy a eliminar esa parte al nombre, pero no lo voy a hacer, porque eso fue un momento que vivimos y por lo que nos convertimos en lo que somos actualmente”.

En esa línea, el chef también explicó que el nombre de El Gallo Pinto lo utilizó porque este tipo de gallo es uno que siempre va para adelante, es un luchador y se levanta siempre de las adversidades. “Ese nombre lo pusimos porque estamos en Guayama, un pueblo tradicionalmente difícil para los restaurantes, donde muchas personas pensaron que no íbamos a tener éxito y, como un gallo pinto, hemos logrado ganar hasta el momento”, añadió el empresario.

Centrado en el casco urbano del pueblo de Guayama se encuentra el restaurante El Gallo Pinto. Con una gesta de colaboración familiar entre padres e hijos, se ha curado una residencia colonial con más de 125 años de historia. (Xavier Garcia)

Gran aporte al pueblo de Guayama

Una de las claves del éxito de este restaurante novel es el hecho de que muchos de sus clientes, que lo conocieron al trabajar en otros lugares, lo han apoyado en esta nueva aventura y visitan el local desde todas partes de la isla y traen consigo a otras personas. Esto ha llevado a que el nivel de la oferta gastronómica de El Gallo Pinto aumenté cada vez para complacer a la mayor cantidad posible de comensales.

“Estoy sumamente satisfecho con lo que he logrado hasta el momento y estoy en ruta a lograr lo que yo quería hacer cuando abrí el restaurante. No va a ser tan rígido, pero me va a ayudar a que, en caso de que abra otros restaurantes, ya me conozcan mejor y confíen”, explicó Moreno Zayas.

Otro detalle que llena de satisfacción a este empresario es saber que está aportando al desarrollo económico y social del pueblo de Guayama. “La vida que está tomando Guayama me encanta. De hecho, he tenido varios colegas que han venido para acá y dicen: ‘Estoy buscando locales, y me gustaría abrir algo por acá’. Guayama está sonando y eso es algo bueno”, sostuvo el cocinero, quien detalló que la mayoría de los empleados del restaurante son de pueblos del sureste de la isla.

“Gran parte de los comentarios de la gente van dirigidos a nuestro buen servicio. Ese ha sido uno de nuestros focos principales porque queremos que se sienta especial desde que llega, en la forma en cómo lo reciben, cómo lo sientan a la mesa y cómo le presentan el menú”, añadió el chef. “Sin duda alguna, el equipo que tenemos actualmente en el restaurante es el mejor que hemos tenido desde que abrimos hace casi dos años y eso es algo que me llena de satisfacción”.

El Gallo Pinto abre los jueves y viernes, a partir de las 5:00 p. m.; y los sábados y domingo, a partir de las 12:00 p.m. En el restaurante aceptan reservaciones a través de la aplicación Tock (www.exploretock.com) o al 787-399-8974.