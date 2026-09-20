Chef puertorriqueño Fernando Desa cocina el éxito detrás de Goya

El apego que tienen los puertorriqueños por los productos Goya es innegable. Solo hace falta pasearse por las góndolas de cualquier supermercado en la isla para encontrar una variedad granos enlatados, arroz, salsa de tomate, adobos y todo tipo de congelados, entre muchos otros. Sn embargo, pocos se imaginan que, desde hace 19 años, detrás del desarrollo de muchos de esos productos se encuentra un puertorriqueño nacido y criado en Mayagüez: el chef Fernando Desa.

Este puertorriqueño inició su formación académica en biología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, siguiendo una tradición familiar estrechamente vinculada a la medicina. Sin embargo, tras la muerte de su padre en 1999, comprendió que su verdadera vocación estaba en la cocina, una pasión que heredó de su madre y de su abuela. Fue entonces cuando decidió cambiar de rumbo, dejar atrás los estudios de biología y trasladarse a Rhode Island para cursar Artes Culinarias en la prestigiosa Johnson & Wales University.

Su carrera profesional comenzó en el Hotel Horned Dorset Primavera, en Rincón. Más adelante trabajó en el prestigioso The Greenbrier Resort, en West Virginia, y luego en la empresa Kettle Cuisine, en Boston, Massachusetts, donde durante cinco años se desempeñó como chef de investigación y desarrollo junto al chef austriaco Volker Frick, desarrollando sopas, salsas y otros productos para hoteles y restaurantes.

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Esto permitió que en 2007 fuera contrato por Goya Foods como gerente de desarrollo de productos y apenas seis meses después fue ascendido a chef ejecutivo, cargo que ocupa desde hace cerca de dos décadas.

“Mi primer proyecto fue hacer una habichuelas blancas guisadas bajas en sodio en lata. Como no tenía conocimiento sobre enlatados, fui a Penn State a tomar un curso para aprender”, explicó el chef Desa, quien vive en New Jersey junto a su esposa y dos hijos. D”espués de eso, trabajé en el Sazonador Total de Goya, del cual estoy bien orgulloso, y en varios productos como arroces mixtos, croquetas, empanadas y comidas completas congeladas".

Actualmente, Desa trabaja directamente con los departamentos de mercadeo, ventas, relaciones públicas y compras, ayudando a crear las recetas para la página web de la marca y las etiquetas. Además de eso, como chef ejecutivo realiza eventos, presentaciones y entrevistas en televisión en las principales cadenas de televisión en Estados Unidos, México y otros países en América Latina y Europa.

Según explicó el chef Desa, trabaja en las oficinas centrales de Goya en New Jersey, donde está ubicado un laboratorio de control de calidad y cocinas de investigación y desarrollo para crear los productos. Esto incluye los mercados latinos en Estados Unidos, España, México, Colombia y el resto de América Latina.

“Normalmente, si desarrollamos un producto de alguna nacionalidad, los empleados de esa misma cultura que trabajan en la oficina catan los productos. Por ejemplo, tras un viaje a Colombia desarrollé un arroz con coco estilo colombiano para la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos”, explicó el experto que ha desarrollado sobre 1,000 recetas para Goya durante el tiempo que lleva en la empresa. “Necesitaba a personas de la costa colombiana para que lo probaran y confirmaran si era auténtico. De igual manera, usamos a nuestros empleados como catadores para todo tipo de productos, desde carnitas y taquitos, hasta empanadillas y empanadas, entre muchos otros”.

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Chef Fernando Desa, Chef Ejecutivo De Goya Foods. (Pablo Martínez Rodríguez)

Día de comer en casa y en familia

El chef Desa estuvo de visita en Puerto Rico como parte de la campaña institucional “Día de comer en casa y en familia”, la cual Goya lleva celebrando desde hace 14 años, como parte de ley 269 fue instituida el 14 de diciembre de 2006, tras su aprobación en el Senado de Puerto Rico, proclama que el cuarto lunes de septiembre es el “Día de la familia a la mesa”. Este año se llevará a cabo el 28 de septiembre. Como parte de la campaña, la empresa llevará música, comida y productos a hogares, escuelas y distintos lugares para que las personas puedan disfrutar de esa comida en su casa y junto a su familia.

Para el chef Desa, los productos de la marca Goya son ideales, tan queridos y tan usados en la mayoría de las casas en la isla debido a la calidad y a la variedad que ofrecen. “Goya complementa perfectamente con los hogares puertorriqueños, porque en el 99 % del tiempo se come arroz, granos (habichuelas, garbanzos, lentejas y gandules, entre otros), se usa el sazón, la salsa de tomate, el sofrito y el recao, entre muchos otros”, añadió el chef Desa. “Esa combinación de sabores crea platos típicos como el arroz con gandules, arroz con habichuelas blancas o arroz con pollo, que no pueden faltar en ninguna casa puertorriqueña”.

Como parte de su trabajo como chef ejecutivo de la empresa, Desa ha tenido la oportunidad de participar en un sinnúmero de eventos gastronómicos alrededor del mundo, algo que le llena de orgullo, sobre todo al decirle a todo el mundo que es natural de Puerto Rico.