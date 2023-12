¡El chef puertorriqueño, Manolo López está de vuelta! Y es que, con la llegada de la temporada navideña, regresa la tercera temporada de su ya popular serie “Recetas Navideñas con Ron Don Q”, con la cual a través de un variado y divertido recetario busca continuar explorando la rica herencia culinaria de Puerto Rico.

Y para temporada, el también productor colaborará en la cocina con su madre, Margarita Cruz, para juntos compartir sus recetas familiares, que prometen estar llenas de sabor y tradición. “En nuestra casa, las fiestas son para cocinar y asar, y no me refiero solo a lo que hay en el horno”, aseguró de forma jocosa el creador del Monfo Go.

Entre las recetas que estarán confeccionando se encuentran la Cazuela, Porchetta Boricua y el Coquito en su versión “cold brew”.

“Mi abuela era una señora de pocas palabras, lo que no compartía verbalmente lo hacía a través de la cocina. Hoy tengo el honor de mantener vivo su legado con mami, también conocida como la reina de la sazón y el descaro, mientras prepara la famosa receta de cazuela de su mami”, comentó sobre la “cazuela”.

En cuanto a la Porcheta, el también creador de contenido aseguró que “nada dice Navidades en Puerto Rico como el lechón, así que decidí hacer una variación de Porchetta. Se prepara en 24 horas y ¡vale la pena!”.

Y para los amantes del café y el tradicional coquito, que incluye a Manolo en la lista, el innovador chef decidió traer una adaptación que pondrá a muchos a saborear. “En Puerto Rico están de moda los cafés azucarados con una cantidad desmesurada de whipped cream y otros ingredientes. Después de jugar con recetas tradicionales de Coquito en los últimos años, decidí crear algo que combinara tres de mis cosas favoritas: café, ron y coquito”.

Según se informó, estas recetas estarán disponibles de forma gratuita en las a través de las páginas de Instagram de Manolo (@Manolo.jpeg y @Mofon.go) a partir del 10 de diciembre de 2023.

De igual manera, y sin olvidarse de los boricuas de la diáspora, la serie es bilingüe, pues su objetivo que se celebre la cultura y la cocina puertorriqueña estés donde estés.

Ingredientes para la Porchetta

Tiempo aproximado: 24 horas

Raciones: 10-12 personas

5 lbs de panceta de cerdo, con piel

2.5 lbs de lomo de cerdo

4-6 cucharadas de sal kosher (para marinar y para aplicar generosamente después)

2 cucharadas de pimienta negra recién molida

1 taza de sofrito

Ralladura de 1 naranja

½ taza de ron Don Q sherry cask (más 1/3 de taza adicional de salsa)

Cordel de carnicero

Para la salsa:

1/3 taza de ron Don Q sherry cask

1 cucharada de azúcar moreno

1 rama de canela

Ingredientes Coquito

Raciones: 2 personas

4 sticks de canela

4 anís estrellado

4 clavos de olor

1 hoja de laurel fresco

1 ¼ cucharadas de extracto de vainilla

12 onzas de leche de coco

12 onzas de crema de coco

12 onzas de leche condensada

2 tazas de ron Don Q Cristal

Pizca de sal kosher

1 ½ taza de agua

2 tazas de hielo

Spiked Cold Brew Ingredientes

1 taza de café molido grueso

12 onzas de agua

4 onzas de barril de jerez Don Q

1 rama de canela

1 anís estrellado

2 clavos