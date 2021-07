¡Sin sofrito no hay arroz guisado! Es de fácil preparación.

1 cebolla pequeña picadita

1 pimiento cubanela picadito

2 a 3 ajicitos dulces picaditos

3 hojas de recao picaditas

2 dientes de ajo

Procedimiento

Muela o pique con cuchillo y mezcle bien. Refrigere lo que no use cubriendo la parte superior con un poco de aceite para que no se reseque.