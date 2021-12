“El lechón se coge, se mata y se pela, se pone en la vara y se le da candela...”. Es, sin duda, una de las emblemáticas canciones de la recién comenzada temporada navideña y que, además, nos despierta las papilas gustativas al pensar en el sabroso lechón asado y su cuerito tostado.

Pero más allá de disfrutar de este típico manjar, vale aclarar que es un alimento que se consume durante todo el año. De hecho, según se ha publicado en este medio, en Puerto Rico se consumen aproximadamente 234 millones de libras de carne de cerdo anualmente y, hasta ahora, más del 96% se importa de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, debido al COVID-19 los cerdos estadounidenses no están llegando a Puerto Rico en la misma cantidad que antes, situación que ha permitido que la producción del cerdo local incremente.

Y es que el lechón local parece que tiene unas cualidades que lo hacen más apetecible que el importado. Sobre todo, porque tiene un mejor sabor y la carne es más jugosa y blanda, afirma el reconocido chef Mario Pagán.

“La ventaja que tenemos que ese cerdo se procesa hoy y en uno o dos días se le entrega al que, por ejemplo, asa lechones en las lechoneras y el tiempo que se congela es mínimo”, indica Pagán, aunque acepta que es muy raro ver lechones de aquí en los supermercados.

“En las cadenas grandes de supermercados los cerdos son importados y pueden estar meses congelados. Por lo general, mientras más tiempo está congelado, más se desmejora la calidad de la carne. Es, como nosotros decimos, se pierde el jugo”, agrega el chef, quien cree que nunca se puede comparar un cerdo local acabado de procesar con uno que viene de Estados Unidos.

Pagán recordó, por ejemplo, que el primer año que fue junto a un grupo de chefs al evento culinario Food & Wine Classic, en Aspen, Colorado, compraron allá los cerdos que iban a asar. Pero un año después volvieron y enviaron los cerdos desde acá “y la diferencia fue bien, bien grande”, tanto en sabor como en jugosidad.

“Cuando la carne está mucho tiempo en el congelador, se pone gris, a menos que esté en ‘Vacuum pack’ (envasado al vacío) y que tenga unos controles brutales. Eso con un cerdo completo no existe. Los lechoneros lo saben y por eso ese es que quieren el cerdo local, a menos que haya una escasez en el mercado”, afirma el chef, quien también resalta la limpieza y el cuidado con que se crían los cerdos de aquí, así como el tipo de alimentación que reciben los animales. Por ejemplo, indica que al cerdo de Estados Unidos se alimenta más con maíz, que es un alimento más económico. Y aunque el del país también recibe maíz, dice que se combina con cebada y hasta con alimentos como la quinoa.

Para sus restaurantes, agrega Pagán, tiene suplidores locales que le suplen productos de cerdo fresco. “Si voy a comprar un cerdo entero, lo compro aquí. Pero, por ejemplo, yo no puedo dejar de tener un chuletón de cerdo en el menú y ese lo compro importado. También hay cerdos que son certificados en granjas en Estados Unidos, como el kurobuta (considerado el mejor del mundo) que aquí no lo hay”.

Según el presidente de la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico (Cooporci), Ángel Rodríguez, el mercado norteamericano “que es el que compite con nosotros”, se diferencia en que producen cerdos para diferentes tipos de cortes, como chuletas, lomo, costillas, porque ese es su mercado. Es, según dice, un cerdo mucho más magro, prácticamente sin grasa, mientras que el boricua tiene más grasa intramuscular.

La grasa intramuscular del cerdo local hace que su carne tenga más sabor. (Archivo)

“Cuando se asa una carne que no tiene grasa, se seca y la carne no queda jugosa. Por eso, el lechón nuestro, al tener un poco más de grasa, cuando se asa queda exquisito. Esa cantidad de grasas la hemos ido perfeccionando. Por ejemplo, para el tiempo de nuestros abuelos, en los años 50 y 60, los cerdos tenían grasa extra muscular. Pero ya eso no pasa. Ahora con los cruces (de razas) hemos logrado que nuestros cerdos tengan grasa intramuscular que le da un sabor exquisito a la carne”, explica Rodríguez, al resaltar que además de sabor, los condimentos se adhieren mejor y el cuerito tuesta muy bien.

La grasa intramuscular es lo que se conoce como “marmoleo”, una grasa que se infiltra dentro del músculo del animal y que recibe su nombre por la similitud de sus vetas con las que caracterizan a ese material. Es un tipo de grasa que aporta al buen sabor, a la jugosidad y a la textura de la carne.

“El secreto para lograr eso está en los cruces de razas que hacemos para que nos permita tener grasa intramuscular. En la Cooperativa casamos hembras F1 (primera generación filial) de la raza Landrace, con machos Yorkshire y las hembras que salen de ahí se casan con machos de la raza Duroc. Ese es el secreto para tener una carne exquisita, blandita, con grasa intramuscular y que quede jugosa”, reitera Rodríguez, quien destaca que en los supermercados de la isla se puede conseguir carne de cerdo 100% del país, aunque también hay de Estados Unidos y de Canadá.

“La recomendación a los consumidores, número uno, cuando vayan a las lechoneras, busquen las que están certificadas (como que venden lechón del país) y que tienen el sello de lechoneras certificadas, lo que significa que usa cerdos 100% del país. Y en el supermercado, que busquen la carne de cerdo que tiene el sello de 100% del país”, aconseja Rodríguez.

Precisamente, según el supervisor de El Mojito, en la carretera 184, en Cayey, David Flores, el lechón que asan allí es del país y están certificados como tal por el Departamento de Agricultura.

“A nosotros nos suple los lechones la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico. La realidad es que el lechón importado llega congelado en unos vagones a unas temperaturas muy bajas y por estar tanto tiempo en el frío, la carne tiende a secarse, además de tener muy poca grasa y cuando se asa no tiene mucho sabor”, coincide Flores, al también destacar la jugosidad de la carne del lechón local y el buen sabor debido a la grasa.

Sin embargo, para el dueño de la lechonera Dr. Lechón, en Cayey, José Vázquez, no hay muchas diferencias entre el lechón importado y el local. De hecho, dice que asan ambos en el su local. “Para mí no hay diferencias. Y el sabor va a depender de la manera en que lo prepares, el adobo que uses y el tiempo que lo dejes asando, todo eso influye”.

Patrimonio cultural gastronómico

Pero según Rodríguez, hay mucho más por lo que se debería preferir el lechón asado del país. Sobre todo, debido a que es uno de los alimentos tradicionales de mayor relevancia cultural e histórica del país.

“Es importante que el consumidor conozca que el lechón asado puertorriqueño fue declarado patrimonio cultural gastronómico bajo la Ley 180 de 2019. Esto obedece a que cumple con tres especificaciones, antigüedad, reconocimiento de la población y es parte de la idiosincrasia e identidad del país”, explica Rodríguez.

La antigüedad se atribuye, agrega, a que el cerdo llegó a la isla en el segundo viaje de Cristóbal Colón y, aunque los españoles se comían los cochinillos (cerdos pequeños), los esclavos africanos asaban el cerdo grande a la puya “y de ahí sale el lechón asado a la vara como lo conocemos hoy”.

Es, además, un plato que tiene el reconocimiento de la población, tanto aquí como en la diáspora. Además, en términos de identidad nacional, es un plato que ha sido fuente de inspiración para compositores, artistas y escritores, lo que demuestra el arraigo que tiene el lechón asado puertorriqueño en la cultura y tradiciones puertorriqueñas.

“Hay canciones como ‘el lechón se coge, se mata y se pela…’, así como otras canciones alusivas, artículos e historias dedicadas al lechón, así que tiene un reconocimiento a nivel nacional e internacional. De hecho, Puerto Rico es uno de los países donde más lechón asado se come”, agrega Rodríguez, al resaltar que las técnicas culinarias para su preparación (condimentado con sal, pimienta, yerbas aromáticas y asado en la vara), continúan vigentes y con gran arraigo en la cultura y tradiciones.