El pueblo mexicano recuerda hoy, 5 de mayo, la Batalla de Puebla, la primera gran victoria del ejército local contra el ejército invasor de Francia. Sin embargo, esta misma fecha se ha convertido en Estados Unidos y en Puerto Rico en motivo para celebrar la cultura mexicana, incluyendo la música, su arte y, sobre todo, su gastronomía.

Es por esta razón que serán muchos los restaurantes mexicanos, a través de toda la isla, que abrirán hoy sus puertas y recibirán a miles de comensales que querrán degustar sus platos típicos, así como aquellos adoptados por la cultura estadounidense, y deleitarse con una buena margarita.

Los locales en Dorado y en Guaynabo del restaurante 5 de mayo no serán la excepción y tendrán música de disk jockey y karaoke a partir de las 6:00 p. m., pero también ofrecerán un “happy hour” toda la noche, en la que tendrán en oferta su tradicional margarita por $5, la margarita “frozen” por $6 y la cerveza mexicana Dos X, a $2.50.

Tacos de pork belly del Restaurante 5 de mayo. (Suministrada)

Comida mexicana elevada

Desde que el restaurante 5 de mayo abrió sus puertas en su primer local en Plaza Dorada Shopping Center en Dorado, en noviembre de 2016, el objetivo principal de sus dueños Nannette Delgado y Walter Montalvo, era crear un restaurante con un ambiente agradable para todo tipo de público, a la vez que sirvieran platos de la gastronomía mexicana lo más fiel posible y utilizando los mejores ingredientes, para ofrecer una experiencia más elevada.

“Cuando creamos el concepto siempre teníamos claro que queríamos crear un lugar donde cualquier tipo de persona que sintiera a gusto ahí, incluyendo familias, y que no fuera solamente un lugar para venir de ‘happy hour’ solamente a beber y ya”, explicó la empresaria puertorriqueña. “Queríamos tener un restaurante completo donde resaltaran otros elementos que típicamente no se aprecian en restaurantes mexicanos”. En marzo de 2021 abrió el segundo local en Plaza Chalets de Caparra, en Guaynabo.

Con esto en mente, y por recomendación de unos amigos mutuos que también están en la industria gastronómica en la isla, contrataron a la chef Adriana Aranda, quien nació y se crio en el estado de Nayarit, en México, cuyas costas están bañadas por las aguas del océano Pacífico. Esta experta ideó un menú en el cual incorporó platos típicos pero usando ingredientes del mar, como chimichanga de camarones o tostadas de dorado y atún, entre otros. Además, añadió al menú otros platos más populares que se ofrecen en los restaurantes mexicanos, que no necesariamente son típicos del país tapatío, como los burritos o fajitas.

“La chef Adriana siempre fue bien exigente con los platos que iban a estar en el menú y por la calidad del producto que se iba a utilizar para confeccionarlos”, explicó la administradora quien le dedica muchas horas de su día a ambos restaurantes. “Al principio ella estaba un poco reacia a incluir platos que no fueran tradicionales mexicanos, pero algo que nos caracteriza es que somos bien complacientes con los clientes y por eso le añadimos aquellos platos que piden mucho los clientes. De hecho, si alguna persona no encuentra algo en el menú, pero nosotros tenemos los ingredientes, podemos prepararle algo a la medida. Buscamos la manera de ir más allá y complacerlos”

Entre los ofrecimientos más populares de 5 de mayo, según su propietaria, están las carnitas, ya sea en tacos, burritos, quesadillas o en fajitas. “Las carnitas están hechas con muchos condimentos, se tarda par de horas en prepararse, pero vale la pena. Todo el que las come, termina encantado”, explicó Delgado, quien destacó la labor del puertorriqueño Ellis Santiago como encargado de las dos cocinas. “También nos piden mucho tacos de ‘pork belly’, que son deliciosos, y las tostadas de dorado y atún. De postre, claro está, no pueden faltar los churros acompañados de cajeta hecha en la casa con un toque de Cointreau. Esto hace que termine siendo un producto diferente, pero bien rico”. En el menú también hay varios platos dirigidos a personas veganas o vegetarianas.

Excelentes margaritas

Otro distintivito por el que se han dado a conocer los restaurantes 5 de mayo es por su variedad de margaritas, tanto a en las rocas como “frozen”. De hecho, aquellos comensales que no están seguros de qué sabor ordenar, está disponible un “sampler” de hasta cuatro margaritas distintas. Todos los tragos que se preparan en la barra fueron creados por un mixólogo, con excepción de la margarita Premium, la cuya receta fue creada por Montalbo y su mejor amigo.

Sampler de margaritas del Restaurante 5 de mayo. (Suministrada)

“Todos los ingredientes que usamos para las margaritas son frescos y se hacen todos los días. Eso incluye el jugo de limón y el ‘simple syrup’, así como el uso de licores premium y de calidad. Esto le brinda un sabor particular y diferente“, añadió Delgado. “Cuando empezamos, el público no estaba acostumbrada al sabor de la margarita hecha con productos frescos, porque la diferencia es grande. Pero todo aquel que las prueba se dan cuenta que es una experiencia que te la disfruta y que es agradable de tomar”.

Además de las margaritas, se preparan todo tipo de cócteles, incluyendo mojitos, además de que tienen una gran variedad de cervezas mexicanas, locales e internacionales. Por otro lado, también tienen una gran variedad de vinos, para el disfrute de sus clientes.

Sueño hecho realidad

Los restaurantes 5 de mayo son un sueño hecho realidad de Walter Montalvo, ya que siempre había tenido en lista de proyectos el ser dueño de un restaurante mexicano. “Nosotros somos puertorriqueños, pero creo que mi esposo en otra vida era mexicano. Él siempre se veía retirado, con su restaurante mexicano, sentado en la barra, vigilando y ayudando. En un momento dado, me dijo muy en serio que quería montar un restaurante mexicano”, mencionó Delgado sobre su esposo quien fue dueño de una empresa de venta y mantenimiento de computadoras y de un puesto de gasolina. “Por suerte, gracias a nuestra pareja de amigos que ya tenían restaurantes, nos dieron la mano y nos ayudaron desde un principio. Así fue que seleccionamos el nombre, el concepto y la localización inicial en Dorado”.

Para la empresaria, una de las claves del éxito del negocio ha sido la dedicación y el empeño de sus empleados. “Mi esposo y yo le dedicamos muchas horas y mucho esfuerzo a este negocio, incluso nos ayudan nuestras dos hijas, pero es algo que nos gusta. Sin embargo, tenemos unos empleados que sin ellos jamás se hubiese podido lograr el éxito que hemos alcanzado. Gracias a Dios hemos logrado reclutar un personal que son bien comprometidos, empezando por nuestra excelente gerente, hasta los meseres y todo el personal de la cocina”, detalló.

Churros con cajeta del Restaurante 5 de mayo. (Suministrada)

En Dorado, el Restaurante 5 de mayo abre los martes, miércoles y jueves, de 11:30 a.m. a 10:00 p.m.; los viernes y sábado, de 11:30 a.m. a 11:00 p.m.; y los domingos, de 11:30 a.m. a 9:00 p.m.

En el caso del restaurante en Guaynabo, abren los martes de 4:30 a 10:00 p.m.; los miércoles y jueves, de 11:30 a.m. a 10:00 p.m.; los viernes y sábado, de 11:30 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos, de 11:30 a.m. a 9:00 p.m.

Se pueden hacer pedidos para catering corporativos o privados en ambos restaurantes, además de que se pueden hacer reservaciones, llamando al 787-796-7141 (Dorado) o al 787-749-1360 (Guaynabo). Ambos restaurantes aceptan mascotas.