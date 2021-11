Con el propósito de recaudar fondos para ayudar a santuarios, albergues y rescatistas de animales en Puerto Rico, United for a Cause Foundation (UCF) y Domino’s Pizza anunciaron la iniciativa llamada Pizza for Paws.

Se trata de una oferta especial, del 19 al 21 de noviembre, que incluye una pizza mediana de un ingrediente, una orden de breadsticks, un botellón de Coca-Cola y 16 Cinna-bites por $17.99, en todos los locales de Domino’s.

Por cada oferta vendida, la cadena donará el 15% a UCF. La misma estará disponible a través de sus servicios de delivery y carry-out.

“En Domino’s somos animal lovers y como uno de nuestros pilares de marca, ayudamos a las comunidades donde estamos establecidos a manera de agradecimiento por el respaldo que nos brindan año tras año. La oferta de Pizza for Paws estará disponible en los 48 locales Domino’s alrededor de la isla. Así que invitamos a todos a no cocinar y comer pizza por una buena causa” comentó en un comunicado de prensa Leonardo Durán, director de Mercadeo de Domino’s Pizza Puerto Rico.

“Si bien no hay una estadística oficial, se estima que hay más de 250,000 perros y gatos abandonados a su suerte en las calles del país. Los albergues y rescatistas hacen un esfuerzo monumental para mantenerse operando con los aumentos de costos en todos los renglones. Con esta iniciativa le proveemos a las personas una manera fácil y deliciosa de unirse a la causa. Los invitamos a todos a cooperar.” agregó Dana Capó, presidenta de UCF.

Según la información, United for a Cause Foundation es una organización sin fines de lucro creada bajo las leyes de Puerto Rico en el 2014, cuyo propósito principal es fomentar actos de caridad apoyando a diversas causas, en especial brindar apoyo a organizaciones de bienestar animal a través de la creación de programas y eventos. Su misión es unir a las personas, crear conciencia de la falta de compasión y provocar que los actos de bondad se conviertan en una modalidad.