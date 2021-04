Por motivo de la celebración de la Semana de la Bondad hacia los animales, United for a Cause Foundation (UFAC) anuncia el lanzamiento de una campaña educativa para promover los tres actos básicos de bondad hacia los animales: proteger, adoptar y esterilizar. Además, incluirá una invitación a donar a través de transferencias electrónicas para recaudar fondos para la operación de 10 organizaciones locales: Rabito Kontento, Santuario Canita, Huellitas Desamparadas, Save a Sato, Save a Gato, Santuario San Francisco de Asís, Alianza Pro Rescate de Animales, Fundación por los Animales, Huellitas de Amor y We Love Satos.

La campaña se extenderá hasta finales de mayo y culminará con un “Food Drive” para perros y gatos en restaurantes McDonald’s seleccionados. Además, se estarán vendiendo artículos promocionales pro fondo para las organizaciones auspiciadas, que ofrecen servicio libre de costo alrededor de la isla. La campaña estará apoyada y amplificada por personalidades e “influencers”, quienes se han unido en pro de la bondad hacia los animales.

Se estima que en la isla hay cerca de 250,000 animales abandonados a su suerte en las calles del país.

“Si bien no hay una estadística oficial, se estima que hay cerca de 250,000 animales abandonados a su suerte en las calles del país. Luego del huracán María, esta situación se agravó y la necesidad es enorme. Estas organizaciones hacen un esfuerzo titánico para mantenerse operando con los aumentos de costos en todos los renglones. Convocamos a todos los puertorriqueños y residentes de la Isla a unirse y donar” comentó Dana Capó, presidenta de UFAC.

United for a Cause Foundation (UFAC) es una organización sin fines de lucro creada bajo las leyes de Puerto Rico en el 2014, cuyo propósito principal es fomentar actos de caridad apoyando a diversas causas, en especial brindar apoyo a organizaciones de bienestar animal a través de la creación de programas y eventos. Su misión es unir a las personas, crear conciencia de la falta de compasión y provocar que los actos de bondad se conviertan en una modalidad.

Para más información, visita las páginas de United for a Cause Foundation en Facebook e Instagram. Para realizar donaciones vía ATH Móvil encuéntranos como UnitedForACausePR y a través de Paypal como [email protected].