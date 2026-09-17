Alertan sobre la falta de acceso equitativo a servicios de salud mental en Puerto Rico

Ante la alta demanda de servicios de salud mental que requieren las comunidades en Puerto Rico, las clínicas de la Universidad Carlos Albizu (UCA) atienden 20,000 casos cada año, informó este miércoles el doctor Nelson Soto, presidente de la institución especializada en Psicología.

No obstante, el líder universitario aseguró que, pese al esfuerzo, el trabajo de las clínicas de la universidad en San Juan, Mayagüez, Comerío y Caguas no da abasto.

“Nosotros estamos haciendo nuestra parte, (poniendo) nuestro grano, formalizando y asegurando que tenemos estudiantes que están listos para apoyar al país, pero también necesitamos mucho más apoyo. No podemos hacerlo solos”, expresó Soto.

En tanto, el rector de los recintos de San Juan y de Mayagüez de la UAC, el doctor Julio Santana Mariño, alertó que no hacen falta más profesionales de la salud mental, a nivel general, en Puerto Rico. Más bien, hace falta que se redistribuyan para que la prevención y la atención sea accesible a todo el mundo.

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“Lo que se ha informado es que, a nivel de país, no hay una distribución adecuada de los profesionales de salud mental. Se estima que de los 78 municipios hay 52 que no tienen suficientes servicios de psicología y salud mental. Al faltar esa cantidad de profesionales de salud mental, pues se afecta la prevención en las escuelas, se afecta la prevención en la comunidad, se afecta la intervención”, destacó Santana Mariño.

Las expresiones de ambos líderes universitarios se dio en una mesa redonda con la prensa en el contexto del comienzo este miércoles de la celebración de los 60 años de la UAC.

Durante las pasadas seis décadas, la institución se ha transformado junto al país y las necesidades que presentan las comunidades. Por ejemplo, en la década de 1970 se desarrollaron currículos para atender adecuadamente a la población juvenil, incluyendo énfasis en depresión, suicidio, autoestima, violencia y conflictos juveniles.

Eventualmente, con el alza de condiciones crónicas, se desarrollaron programas enfocados en atender personas con diabetes o hipertensión, por ejemplo. En las últimas décadas, con el cambio demográfico y la aceleración del evejecimiento poblacional, la UAC se ha movido a preparar a sus estudiantes para atender adecuadamente a los adultos mayores.

“Hay 670,000 personas envejecientes en Puerto Rico, según un dato reciente. No hay manera que nosotros no nos encontremos en las terapias, en las comunidades o la sociedad a una persona de más de 65 años, pues nosotros no podemos esperar que los psicólogos y psicólogas de la Albizu terminen para que entonces aprendan a atender a la población envejeciente”, aseveró Santana Mariño.

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El doctor Nelson Soto, presidente de la Universidad Carlos Albizu. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

En ese contexto, la UCA inaugurará este jueves su Centro de Servicios de Apoyo Psicosocial y Bienestar para adultos mayores en Mayagüez. La iniciativa -que se hizo con el apoyo de la Fundación Carvajal- ha conllevado la certificación de supervisores clínicos y profesores para ofrecer servicios a esta población y a sus cuidadores.

Desde su fundación, en 1966, la UCA ha evolucionado su enfoque, que comenzó siendo exclusivamente Psicología, para integrar especialidades como Patología del Habla, un servicio que también integran en sus clínicas.

Pese a la tendencia a la merma de la matrícula en las instituciones educativas, en parte por los cambios demográficos, la UCA actualmente tiene 3,661 alumnos, la cantidad más alta estudiantes en sus sedes de San Juan, Mayagüez y Miami.

La evolución de la Universidad se presentará en una exhibición que da cuenta de los hitos de la institución y cómo conversan con las realidades que ha enfrentado Puerto Rico a lo largo de las pasadas décadas. Asimismo, sirve como preámbulo a las innovaciones que continúan integrando.

Una de las principales apuestas este año es a la integración de la inteligencia artificial para fortalecer el adiestramiento clínico del estudiantado. A esos fines, entregaron este miércoles dos “Albizu AI Innovation Grants” a una profesora del campus de San Juan y a otra del de Mayagüez.

La Universidad Carlos Albizu celebra sus 60 años de formación a profesionales de la salud mental. (Suministrada)

“A través de un año va a desarrollar simulaciones utilizando la inteligencia artificial. Se van a hacer simulaciones de pacientes estandarizados para que los estudiantes puedan desarrollar sus competencias en entrevistas motivacionales. Y es tanto un proyecto que abarca a los estudiantes subgraduados como a los graduados”, expuso la doctora Berta Ríos, principal oficial académica de la UCA.

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Particularmente, crearán guiones con ciertos diagnósticos clínicos para que un agente de inteligencia artificial asuma el rol de un paciente estandarizado. Después del diseño, las pruebas y un plan piloto, la aspiración es que puedan utilizarlo a nivel institucional en la formación clínica del estudiantado.

El presidente Soto aclaró que esta iniciativa no pretende sustituir el juicio clínico del estudiante, sino que es “otra forma de hacer adiestramiento”.

“Todavía el estudiante tiene que aprender como profesional, como psicólogo, y ahí ex donde están los profesores. Esto es una herramienta para ayudarnos a formar ese estudiante. [...] A veces, hay como una batalla en la educación sobre la inteligencia artificial y el estudiante, (en cuanto a) cómo lo estamos preparando. Nosotros lo estamos usando (la IA) como una herramienta”, subrayó.