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La proteína que produce tu cuerpo y qué puedes hacer para ayudarla a alargarte la vida

Esta sustancia proteica se puede activar adoptando unos sencillos hábitos

15 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

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Los riñones, uno de los cuales se observa en una maqueta a escala en la imagen, desempeñan un papel fundamental en la longevidad. Foto: Robina Weermeijer/Unsplash. (Daniel Galilea)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Extender la vida no consiste únicamente en sumar años, sino en lograr que ese tiempo sea de calidad, con un cuerpo sano que responda bien. Una sustancia proteica que producen nuestros riñones y que podemos activar adoptando unos sencillos hábitos de vida resulta fundamental para conseguir vivir más y mejor.

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“Todos nos estamos muriendo de la misma enfermedad: el envejecimiento, pero lo que muchos desconocen es que una de las claves para frenarlo se encuentra en uno de los órganos más olvidados de nuestro cuerpo: los riñones”, señala el doctor Borja Quiroga, médico especialista en Nefrología.

Nuestros riñones producen una “agente secreta” que puede ser la mejor de nuestras aliadas. Es la proteína Klotho, responsable de frenar el envejecimiento de nuestras células. Cuando la activamos, mediante unas sencillas estrategias, aumentamos nuestras posibilidades de vivir más años, pero, sobre todo, en mucho mejores condiciones, de acuerdo con este nefrólogo.

Autor de ‘Por mis riñones que hoy como bien’ y de ‘El reto es no envejecer’, el doctor Quiroga ejerce su labor asistencial en el Hospital Universitario de la Princesa; es profesor en la Universidad CEU San Pablo, ambos en Madrid (España), y está considerado uno de los principales referentes en ese país en medicina preventiva del envejecimiento y cuidado del riñón.

Riñones: órganos clave para vivir más y mejor.

“El envejecimiento es un proceso natural, aunque difícil de asumir, que se produce por daños a nuestros órganos —y, más concretamente, a nuestras células— que genera el cese de su funcionamiento normal”, según explica.

“Este deterioro o daño progresivo causado por este proceso biológico natural no suele percibirse de forma inmediata, ya que ocurre de manera lenta y acumulativa, pero termina manifestándose en pérdida de funcionalidad, enfermedades crónicas y dependencia”, añade Quiroga.

La buena noticia, según este nefrólogo, es que “si bien la genética influye, solo determina alrededor del 20% del proceso de envejecer, mientras que el 80% restante depende del entorno y de los hábitos diarios”.

En otras palabras, “envejecer es inevitable, pero hacerlo mal no lo es”, aunque advierte que “luchar contra el envejecimiento exige acciones que requieren un esfuerzo superior al mero hecho de dejarse llevar”.

El doctor Quiroga considera que “durante años hemos buscado el secreto de la juventud en lugares equivocados: cremas milagro, suplementos imposibles o dietas extremas que prometen lo que no pueden cumplir”.

“Una de las piezas más importantes del rompecabezas del envejecimiento llevaba todo este tiempo dentro de nosotros, trabajando en silencio. Su nombre es Klotho y es una proteína”, puntualiza.

Las semillas de muchas enfermedades relacionadas con la edad, como las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y la demencia, se siembran en la mediana edad, por lo que es importante empezar a pensar en la prevención desde temprano. Y se necesita toda una vida de hábitos saludables, no solo unas pocas semanas, para marcar la diferencia en la longevidad.“La mediana edad es el momento ideal para realizar cambios, no solo para beneficiarte en el presente, sino también en el futuro”, afirmó Margie Lachman, profesora de psicología en la Universidad de Brandeis y autora de "Primetime: A New Vision for Midlife". Después de todo, añadió, “lo que sucede en la mediana edad no se queda en la mediana edad”.9. Acostarse a la misma hora todas las noches: Dormir poco se asocia con diversos problemas de salud, como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas y la demencia. Como era de esperar, también se relaciona con una menor esperanza de vida. El consejo de dormir entre siete y ocho horas por noche es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso, en lugar de centrarse en una cifra exacta, los expertos recomiendan hacer lo posible para prepararse para el éxito. Quizás lo más importante sea intentar mantener un horario de sueño regular. Un estudio de 2024 reveló que la regularidad del sueño —acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora todos los días— era un predictor de mortalidad incluso más fiable que la duración del sueño.
1 / 13 | Después de los 40: 9 hábitos que los expertos recomiendan para aumentar tu longevidad. Las semillas de muchas enfermedades relacionadas con la edad, como las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y la demencia, se siembran en la mediana edad, por lo que es importante empezar a pensar en la prevención desde temprano. Y se necesita toda una vida de hábitos saludables, no solo unas pocas semanas, para marcar la diferencia en la longevidad. - Shutterstock

Una ‘agente secreta’ que trabaja a nuestro favor

En la mitología griega, Klotho (a menudo castellanizado como Cloto) era una de las tres Moiras (hilanderas del destino), hijas de Zeus y Temis, y la encargada de hilar las hebras de la vida con su rueca y presidir sobre los nacimientos, según las enciclopedias.

El doctor Quiroga la define como “una proteína anti-envejecimiento, producida principalmente por los riñones, aunque sus efectos se extienden mucho más allá de este órgano” y la califica como una “agente secreta” que puede convertirse en la mejor de nuestras aliadas.

“Klotho actúa como una especie de guardián celular: protege los vasos sanguíneos, el cerebro y otros tejidos frente al daño, reduce la inflamación y frena la senescencia, es decir, el proceso por el cual las células dejan de dividirse y se convierten en células ‘zombis’, vivas pero inútiles, que aceleran el deterioro de los órganos”, puntualiza.

De acuerdo con este especialista hay tres maneras de elevar nuestros niveles de Klotho en el organismo.

La primera medida consiste en “descubrir si tenemos una enfermedad renal, (una de las principales causas de mortalidad futura, pese a ser poco conocida y escasamente detectada al inicio), la cual es el factor más importante para perder esta proteína”, señala. La segunda manera de no perder Klotho es con la alimentación.

En concreto, hay que tratar de eliminar de nuestra dieta el ‘fósforo inorgánico’ (diferente del natural): compuesto artificial que se añade a los alimentos como aditivo conservante o estabilizante y se encuentra sobre todo en comidas ultraprocesadas, refrescos (especialmente de cola), carnes procesadas y comida rápida, de acuerdo con este especialista.

La tercera manera de aumentar el Klotho, y que contribuye a rejuvenecernos, es el ejercicio físico, ya sea en sus variantes cardiovasculares y de fuerza o mediante actividades cotidianas “sin ejercicio intencional o NEAT, como ir caminando y no en coche a los sitios en que sea posible, subir las escaleras o cargar con las bolsas de la compra”, añade Quiroga.

Una opción para romper con el sedentarismo y conseguir los beneficios de la actividad física sin necesidad de largas sesiones de entrenamiento es lo que ofrecen los llamados "snacks de ejercicio".Se trata de dedicar espacios de 1 a 10 minutos para moverse, de forma moderada a intensa, varias veces a lo largo del día.El impacto de los "snacks de ejercicio" también alcanza la salud cerebral: una investigación publicada en marzo pasado concluyó que ayuda a reducir el riesgo de demencia.
1 / 16 | Los "snacks de ejercicio": una estrategia sencilla contra el sedentarismo . Una opción para romper con el sedentarismo y conseguir los beneficios de la actividad física sin necesidad de largas sesiones de entrenamiento es lo que ofrecen los llamados "snacks de ejercicio". - Shutterstock

“Lo mejor de todo es que nuestros niveles orgánicos de Klotho no dependen solamente de la genética, sino también de nuestras decisiones diarias. Detectar y cuidar la salud renal a través de algo tan sencillo como una analítica básica, alimentarnos bien y evitar los ultraprocesados y mover el cuerpo, aumentan la producción de esta proteína clave”, asegura.

“Por supuesto, Klotho no funciona sola ni es una varita mágica. Forma parte de una red compleja en la que intervienen otros órganos, la microbiota, el sistema inmunológico y el entorno social. Pero representa algo fundamental: la prueba de que el envejecimiento no es solo cuestión de años, sino de biología cuidada”, enfatiza.

Señala que para frenar el envejecimiento también es fundamental que mantengamos a raya en nuestra vida aquellos factores que lo aceleran (el sobrepeso, el estrés, el alcohol, alimentos ultraprocesados) y fomentar aquellos que lo ralentizan (ejercicio físico, cafeína consumida con moderación, la dieta mediterránea, buena salud bucodental, dormir bien, el ayuno intermitente),

“Pequeños cambios en tus hábitos pueden hacer que vivas entre diez y quince años más, y sobre todo que los vivas con salud”, concluye el doctor Quiroga.

El interruptor proteico del envejecimiento

“La proteína Klotho se considera un escudo contra el envejecimiento y sus enfermedades asociadas. Además, se sabe que sus niveles tienen correspondencia con una mejor salud cardiovascular y renal”, explica la doctora Cristina Minguito, miembro del equipo médico del grupo Neolife, especializado en medicina preventiva orientada a la longevidad.

La doctora Minguito tiene más de diez años de experiencia en consulta de Medicina Interna y en servicios de Urgencias, lo que le ha permitido desarrollar una visión integral del paciente en el abordaje de patologías complejas, enfermedades crónicas y procesos agudos, destaca Neolife.

Los niveles de esta proteína no suelen ser uno de los indicadores que se miden en las analíticas clínicas regulares o en los exhaustivos estudios de la medicina anti-envejecimiento, ya que no es una prueba estándar en medicina general, explican desde Neolife.

La medición de este indicador “se usa más con fines de investigación o en algunos entornos de medicina preventiva como pieza adicional si se está construyendo el técnicamente denominado ‘panel de metabolismo mineral/envejecimiento vascular’, aportando pistas sobre las salud renal y vascular de una persona”, según Minguito.

Esta especialista señala que no existe una marca o nivel de referencia estándar de la presencia de esta proteína en el organismo humano, que sirva como indicador clínico, como sucede, por ejemplo, con el colesterol.

Buenos hábitos de vida y alimentación

La buena noticia, según la doctora Minguito, es que los niveles de esta proteína renal se pueden incrementar manteniendo buenos hábitos de vida, como la práctica de deporte con regularidad.

Los estudios científicos indican que el ejercicio aeróbico regular y también HIIT (entrenamiento por intervalos de alta intensidad), son vías eficaces para elevar la presencia de Klotho en el cuerpo, de acuerdo con esta médica.

Aunque existe menos información al respecto, también se considera que “el ejercicio de fuerza puede mejorar indirectamente (los niveles de Klotho) al bajar la inflamación, mejorar la sensibilidad a la insulina y la composición corporal”, según explica.

Un sueño adecuado, junto con un buen manejo del estrés y una dieta equilibrada en la que predominen frutas, verduras, legumbres y proteínas de alta calidad, y se excluya el consumo de alimentos ultraprocesados y de alcohol, son otros aliados de la producción de Klotho, señala Minguito, añadiendo que el ayuno supervisado puede ayudar en algunas ocasiones.

Preparar comidas frescas en casa permite controlar mejor la cantidad de sodio, azúcar y grasas presentes en la dieta diaria.Mantener un peso saludable mediante una alimentación balanceada y actividad física regular ayuda a proteger el corazón a largo plazo.Una alimentación rica en frutas y verduras aporta vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a proteger la salud del corazón.
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