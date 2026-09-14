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¿Común la incontinencia fecal en los atletas? Lo que le ocurrió a la campeona del Hyrox Beijing 2026

El esfuerzo físico intenso, los impactos repetitivos o los cambios digestivos pueden ser algunos de los factores

14 de septiembre de 2026 - 1:35 PM

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Joanna Wietrzyk, es una de las mejores atletas femeninas de Hyrox. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Este fin de semana ha resonado el nombre de Joanna Wietrzyk no solo porque se coronó como la actual campeona del mundo en su categoría en la competencia deportiva Hyrox celebrada en Pekín, China.

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En medio de la competencia, el sábado esta atleta australiana sufrió una incontinencia estomacal repentina, según trascendió, lo que no impidió que finalizara la carrera y lograra el primer lugar.

De acuerdo con Mayo Clinic, la incontinencia fecal, que también puede denominarse incontinencia intestinal o fuga intestinal accidental, es la evacuación accidental de heces sólidas o líquidas, que puede suceder cuando una persona tiene la necesidad repentina de evacuar y no puede llegar al baño a tiempo o incluso pueden producirse fugas de heces cuando una persona no siente la necesidad de hacerlo.

La incontinencia fecal en deportistas es bastante común en los atletas y ocurre por el esfuerzo físico intenso, los impactos repetitivos o los cambios digestivos propios de disciplinas exigentes como correr, el ciclismo y tríalos.

Mayo Clinic destaca que las causas principales de este problema incluyen la debilidad o el daño en los músculos del piso pélvico y los problemas de diarrea o tránsito intestinal acelerado. Esta puede afectar la capacidad de una persona para trabajar, socializar o realizar las actividades diarias habituales. A menudo, causa vergüenza o estrés emocional.

Triunfo lleno de polémicas

Wietrzyk, es una de las mejores atletas femeninas de Hyrox y posee el actual récord mundial femenino con un tiempo de 54:25.

En esta ocasión, se le permitió finalizar la carrera, que culminó en 1 hora, 1 minuto y 23 segundos, pese a que se encontraba cubierta de heces.

Este incidente se ha viralizado en las redes sociales y ha causado indignación en numerosos atletas y aficionados de esta disciplina por el supuesto tratamiento especial que se le dio a esta atleta, pese a las estrictas reglas y penalidades que caracteriza a esta disciplina, que combina estaciones de fuerza y resistencia funcional.

La polémica se ha extendido y ha levantado críticas e interrogantes de cómo se le permitió que continuara usando el equipo y la pista compartida por los demás competidores.

Esta situación ha puesto sobre la mesa diversos planteamientos acerca de los límites de la resistencia deportiva, las condiciones de salubridad en eventos bajo techo y la decisión de los organizadores sobre continuar el evento.

Cabe destacar que este deporte no es una carrera convencional en la que un atleta puede sufrir un accidente fisiológico y continuar sin que otro participante tenga que poner las manos o el resto de su cuerpo en el mismo lugar inmediatamente después.

Por el contrario, Hyrox es un deporte “indoor”, en el que miles de atletas comparten superficies, estaciones, máquinas, material y el suelo en donde hacen “burpees”.

Las heces fecales pueden contener microorganismos capaces de causar enfermedad. Ante las preocupaciones por la higiene, la organización emitió un comunicado informando que aislaron, desinfectaron y retiraron el equipo afectado. “Hyrox cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera”, fueron parte de las declaraciones en las que también se destacó que van a mejorar los procesos de los eventos y modificar el reglamento con carácter inmediato.

Aún con el percance fecal, la ateleta celebró su triunfo, al publicar una foto con el siguiente mensaje: “Hay que ir con todo o irse a casa. Una victoria es una victoria”.

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Carrera pedestreGastroenterologíaAtletas
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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