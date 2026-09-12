¿Se te pega el huevo frito a la sartén? Este truco clave te puede ayudar

Preparar un huevo frito parece una tarea sencilla, pero lograr que la clara no se pegue a la sartén puede ser un verdadero desafío, sobre todo cuando la superficie perdió parte de su capacidad antiadherente.

Para evitar este problema existe un sencillo truco de cocina que propone el medio español Okdiario: utilizar una pequeña cantidad de harina de trigo para formar una barrera entre el huevo y la superficie de la sartén.

El procedimiento comienza calentando la sartén a fuego medio y agregando una cantidad moderada de aceite, suficiente para cubrir toda la base. A continuación, se debe espolvorear una capa fina y uniforme de harina sobre la superficie antes de incorporar el huevo.

Una vez distribuida la harina, se rompe el huevo con cuidado directamente sobre la sartén y se deja cocinar sin moverlo durante unos minutos. De esta manera, la clara puede cocinarse y adquirir un ligero tono dorado, mientras que la yema conserva una textura suave.

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¿Por qué la harina?

La explicación de esta técnica se basa en que la harina forma una fina barrera entre la clara y la superficie caliente, lo que reduce el contacto directo que puede favorecer que el huevo se adhiera.

Además, la harina puede absorber parte de la humedad que liberan el huevo y el aceite durante la cocción, lo que contribuiría a una preparación más uniforme.

Este truco para que el huevo frito no se pegue puede resultar especialmente práctico al cocinar en sartenes de hierro o en recipientes antiadherentes cuyo recubrimiento se encuentra deteriorado.