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¿Se te pega el huevo frito a la sartén? Este truco clave te puede ayudar

Descubre qué hacer para evitar que este alimento termine adherido

12 de septiembre de 2026 - 12:45 PM

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Yemas de huevo. Pueden ayudar a descongestionar los poros tapados. Contiene retinol, una vitamina que puede ayudar a combatir las bacterias en la piel y mantener la grasa bajo control. (Shutterstock)
Conoce algunos de los consejos.
Por El País / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Preparar un huevo frito parece una tarea sencilla, pero lograr que la clara no se pegue a la sartén puede ser un verdadero desafío, sobre todo cuando la superficie perdió parte de su capacidad antiadherente.

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Para evitar este problema existe un sencillo truco de cocina que propone el medio español Okdiario: utilizar una pequeña cantidad de harina de trigo para formar una barrera entre el huevo y la superficie de la sartén.

El procedimiento comienza calentando la sartén a fuego medio y agregando una cantidad moderada de aceite, suficiente para cubrir toda la base. A continuación, se debe espolvorear una capa fina y uniforme de harina sobre la superficie antes de incorporar el huevo.

Una vez distribuida la harina, se rompe el huevo con cuidado directamente sobre la sartén y se deja cocinar sin moverlo durante unos minutos. De esta manera, la clara puede cocinarse y adquirir un ligero tono dorado, mientras que la yema conserva una textura suave.

¿Por qué la harina?

La explicación de esta técnica se basa en que la harina forma una fina barrera entre la clara y la superficie caliente, lo que reduce el contacto directo que puede favorecer que el huevo se adhiera.

Además, la harina puede absorber parte de la humedad que liberan el huevo y el aceite durante la cocción, lo que contribuiría a una preparación más uniforme.

Este truco para que el huevo frito no se pegue puede resultar especialmente práctico al cocinar en sartenes de hierro o en recipientes antiadherentes cuyo recubrimiento se encuentra deteriorado.

La técnica también puede permitir utilizar una cantidad menor de aceite que en una fritura convencional. Sin embargo, el resultado puede variar según el tipo de sartén, el estado de su superficie y la temperatura utilizada durante la cocción.

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El País / GDA
El País es una empresa familiar fundada el 14 de setiembre de 1918 como un diario. Por sus páginas han pasado todo tipo de acontecimientos en estos 100 años, los que...
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