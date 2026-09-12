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La emoción vence a Gösta: el cachorro con narcolepsia que se duerme de repente

El pequeño perro puede estar corriendo, jugando u olfateando y, de un momento a otro, desplomarse y quedarse dormido

12 de septiembre de 2026 - 12:28 PM

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El pequeño Gösta tiene 15 semanas y padece narcolepsia. (Instagram)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Gösta es un cachorro de cocker spaniel de 15 semanas que vive en Suecia y ha conquistado las redes sociales por los particulares episodios que presenta cuando se emociona. Puede estar corriendo, jugando u olfateando y, de un momento a otro, desplomarse y quedarse dormido.

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Sus dueños comparten su día a día en la cuenta de Instagram @life_withmycockerspaniel, donde también han explicado cómo es convivir con esta condición. “A Gösta le diagnosticaron narcolepsia. Esto también hace que esté generalmente cansado en la vida cotidiana”, explicó su familia en una de sus publicaciones.

La dueña ha señalado que su intención no es hablar únicamente de la enfermedad, sino “difundir el conocimiento y las experiencias que uno obtiene cuando vive con un perro con narcolepsia”. Según explica, las manifestaciones pueden variar y los colapsos repentinos son algunos de los episodios que aparecen con mayor frecuencia en los videos que comparte.

“Gösta puede estar corriendo, jugando, olfateando o acercándose a algo que considera emocionante. Entonces, de un segundo a otro, sus piernas pueden fallarle”, relató. La propietaria explica que, en algunos casos, el cachorro pasa directamente de estar despierto a quedarse profundamente dormido, en una transición tan repentina que parece imposible de anticipar.

La dueña también diferencia estos episodios de aquellos en los que Gösta permanece consciente. “A veces todavía está despierto cuando se desploma. Eso es cataplexia”, explicó. En esos momentos, puede perder el control de sus músculos, mientras permanece consciente de lo que está ocurriendo.

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