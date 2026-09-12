¿Quieres reducir el riesgo de demencia? No necesitas un análisis de sangre

Los nuevos análisis de sangre que podrían predecir el alzhéimer años antes de que comiencen los síntomas pueden sonar tentadores para las personas preocupadas por desarrollar demencia más adelante en la vida. Pero los médicos dicen que todavía no están del todo listos y, además, no necesitas una prueba antes de intentar reducir tu riesgo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) ha autorizado cuatro análisis de sangre para ayudar a los médicos a diagnosticar si el alzhéimer —y no otro tipo de demencia u otra afección— está detrás de los problemas de memoria u otros síntomas cognitivos de una persona. Algunos laboratorios y servicios en línea ofrecen sus propias pruebas. Un diagnóstico más rápido puede ayudar a las personas con alzhéimer en etapa temprana a cualificar para medicamentos que pueden ralentizar modestamente el empeoramiento de sus síntomas.

Sin embargo, los especialistas en demencia dicen que las personas sin síntomas también buscan esas pruebas, aunque no están aprobadas ni recomendadas para esa población.

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Por ahora, “las personas sanas pero preocupadas no deberían hacerse esas pruebas” fuera de un estudio de investigación, recalcó Nicholas Ashton, experto en pruebas de Banner Health, en Arizona.

En cambio, concéntrate en atender los riesgos para el cerebro que potencialmente pueden prevenirse. Un amplio estudio encontró que las personas que llegaron a la mediana edad sin presión arterial alta, diabetes ni tabaquismo vivieron sin demencia durante mucho más tiempo —casi 13 años más— que las personas que tenían los tres problemas de salud comunes cuando estaban en sus 50 años.

“Sean agresivos”, aconsejó el doctor Josef Coresh, de NYU Langone Health, autor principal del estudio. Incluso retrasar esas condiciones de riesgo “tiene un beneficio enorme”.

Lo que los análisis de sangre para el alzhéimer pueden y no pueden hacer

Al igual que muchas personas que han visto a un ser querido sucumbir al alzhéimer, Mark Yost se pregunta sobre su propio riesgo, aunque no tiene síntomas.

“Quiero saber cuál es mi estado”, dijo Yost, de 60 años y residente en Phoenix. Y si aparecen señales de problemas, “qué puedo hacer al respecto para evitarlo o ralentizarlo”.

No está claro qué causa el alzhéimer, pero sus marcadores característicos son formas anormales de dos proteínas. La beta-amiloide pegajosa puede acumularse en forma de placas que obstruyen el cerebro durante décadas, y eventualmente desencadenar ovillos de tau que matan neuronas, lo que conduce a los síntomas. Los análisis de sangre que miden un tipo de tau llamado p-tau217 parecen ser particularmente buenos para reflejar la acumulación de amiloide en personas con síntomas.

En cuanto a quienes no presentan síntomas, un estudio dirigido por investigadores de Mass General Brigham encontró que los adultos mayores con niveles muy altos de p-tau217 tenían un riesgo de 38% de desarrollar deterioro cognitivo en un plazo de cinco años, y un riesgo mayor a lo largo de 10 años.

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Aquí está el problema: un resultado “positivo” en la prueba es solo un factor de riesgo, no una garantía de que alguien desarrollará alzhéimer más adelante, advirtió Ashton. Muchos adultos mayores tienen niveles altos de amiloide, pero nunca presentan problemas cognitivos. Y aunque los resultados negativos parecen ser bastante confiables, un resultado positivo a veces es incorrecto, lo que se conoce como un falso positivo.

Yost se ofreció como voluntario para un estudio de análisis de sangre de Banner que incluyó a personas cognitivamente normales y supo que su resultado era “intermedio”, definido como la posibilidad de tener algo de amiloide, pero no un nivel “elevado” preocupante.

Yost consideró que la incertidumbre era “un poco decepcionante” y algo a lo que prestar atención a medida que envejece, mientras adopta medidas saludables para el cerebro, como hacer ejercicio y practicar un pasatiempo mentalmente estimulante, la genealogía.

Lo que todos deberían hacer por la salud cerebral, sin necesidad de una prueba

Un importante ensayo realizado el año pasado encontró que hábitos más saludables ralentizaron el deterioro cognitivo relacionado con la edad en adultos mayores que tenían un mayor riesgo de desarrollar demencia. Entre las medidas: media hora de ejercicio de intensidad moderada cuatro veces por semana, entrenamiento de resistencia dos veces por semana y seguir la dieta MIND, que pone énfasis en consumir muchas verduras de hoja verde y bayas, cereales integrales, aves y pescado.

Los expertos en demencia también recomiendan dormir lo suficiente, evitar el aislamiento social, tratar la pérdida auditiva y ejercitar el cerebro, no solo el cuerpo. Dicen que la mediana edad es un momento clave para actuar.

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En cuanto a esos 13 años adicionales sin demencia, el estudio de NYU refuerza que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro.

El equipo de Coresh analizó los expedientes médicos de más de 12,000 personas a las que se les había dado seguimiento durante décadas desde que tenían, en promedio, 56 años. La presión arterial alta, la diabetes tipo 2 y el tabaquismo pueden dañar los vasos sanguíneos que alimentan el cerebro y fomentar la inflamación. Quienes ingresaron al estudio sin esos tres problemas tuvieron los mejores resultados, pero evitar uno o dos también fue beneficioso. Incluso las personas que portan el gen APOE4, que aumenta el riesgo de desarrollar alzhéimer más adelante en la vida, siguieron beneficiándose de una mediana edad más saludable.

Otros estudios también han demostrado que tratar agresivamente la presión arterial alta ayuda a la salud cerebral.

“Sea muy serio con su médico sobre el valor de reducirla lo antes posible durante tantos años como sea posible”, dijo Coresh.