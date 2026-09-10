Embarazadas y madres en posparto están invitadas a “Contigo Mamá en Ponce”

Un encuentro ha sido creado para acompañar a las mujeres durante el embarazo y los primeros meses después del nacimiento de un bebé son etapas llenas de ilusión, cambios, preguntas y emociones.

Por tal razón embarazadas y madres en etapa de posparto están invitadas a participar libre de costo en “Contigo Mamá”, en el que se les ofrecerá orientación, apoyo y herramientas que les ayuden a vivir la maternidad con mayor bienestar físico y emocional.

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes, 11 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Vestíbulo Principal del Centro Médico Episcopal San Lucas, en Ponce.

Según se informó, “Contigo Mamá” contará con dos paneles a cargo de profesionales de la salud del Sistema de Salud Episcopal San Lucas. El primero, titulado “Salud mental perinatal: La importancia del manejo de la ansiedad y estrés antes, durante y después del parto”, contará con la participación de profesionales de la salud del Sistema de Salud Episcopal San Lucas y la psicóloga Dra. Marianela Rodríguez.

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Desde sus respectivas especialidades, conversarán sobre la importancia de cuidar la salud emocional de la madre como parte integral del cuidado durante el embarazo y el posparto.

Mientras se establece que ninguna mamá debería sentir que tiene que recorrer sola el camino de la maternidad, el segundo panel estará dedicado a “La importancia del apoyo”.

Profesionales de la salud del Sistema de Salud Episcopal San Lucas conversarán sobre el valor de contar con redes de apoyo, orientación profesional y personas cercanas que puedan acompañar, escuchar y brindar respaldo durante el embarazo y los primeros meses de la maternidad.

Como parte de la mañana, se ofrecerán ejercicios diseñados para regalar a las participantes un momento de calma, conexión y bienestar.

Se destacó que cada participante podrá asistir con sus niños y acompañada por una persona, y disfrutar de refrigerios saludables y sorteos. Además, habrá servicio de cuido de niños para facilitar la participación de las madres.

Este evento es un esfuerzo colaborativo junto al Municipio Autónomo de Ponce, Triple-S, Fundación Triple-S, Alianza Materno Infantil (AMI), Comienzo Saludable, March of Dimes y Latidos de Vida San Lucas.