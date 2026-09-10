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Embarazadas y madres en posparto están invitadas a “Contigo Mamá en Ponce”

A la actividad, que se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre, podrán asistir con sus niños y acompañada por una persona

10 de septiembre de 2026 - 4:13 PM

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En el evento “Contigo Mamá” las embarazadas y madres recibirán orientación, apoyo y herramientas que les ayuden a vivir la maternidad con mayor bienestar físico y emocional. (Edgar Bertran)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Un encuentro ha sido creado para acompañar a las mujeres durante el embarazo y los primeros meses después del nacimiento de un bebé son etapas llenas de ilusión, cambios, preguntas y emociones.

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Por tal razón embarazadas y madres en etapa de posparto están invitadas a participar libre de costo en “Contigo Mamá”, en el que se les ofrecerá orientación, apoyo y herramientas que les ayuden a vivir la maternidad con mayor bienestar físico y emocional.

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes, 11 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Vestíbulo Principal del Centro Médico Episcopal San Lucas, en Ponce.

Según se informó, “Contigo Mamá” contará con dos paneles a cargo de profesionales de la salud del Sistema de Salud Episcopal San Lucas. El primero, titulado “Salud mental perinatal: La importancia del manejo de la ansiedad y estrés antes, durante y después del parto”, contará con la participación de profesionales de la salud del Sistema de Salud Episcopal San Lucas y la psicóloga Dra. Marianela Rodríguez.

Desde sus respectivas especialidades, conversarán sobre la importancia de cuidar la salud emocional de la madre como parte integral del cuidado durante el embarazo y el posparto.

Mientras se establece que ninguna mamá debería sentir que tiene que recorrer sola el camino de la maternidad, el segundo panel estará dedicado a “La importancia del apoyo”.

Profesionales de la salud del Sistema de Salud Episcopal San Lucas conversarán sobre el valor de contar con redes de apoyo, orientación profesional y personas cercanas que puedan acompañar, escuchar y brindar respaldo durante el embarazo y los primeros meses de la maternidad.

Como parte de la mañana, se ofrecerán ejercicios diseñados para regalar a las participantes un momento de calma, conexión y bienestar.

Se destacó que cada participante podrá asistir con sus niños y acompañada por una persona, y disfrutar de refrigerios saludables y sorteos. Además, habrá servicio de cuido de niños para facilitar la participación de las madres.

Este evento es un esfuerzo colaborativo junto al Municipio Autónomo de Ponce, Triple-S, Fundación Triple-S, Alianza Materno Infantil (AMI), Comienzo Saludable, March of Dimes y Latidos de Vida San Lucas.

Asimismo, se señaló que este apoya los esfuerzos de la Alianza Materno Infantil, integrada por cinco hospitales en Puerto Rico que han implementado, están en proceso de implementar o implementarán un modelo de cuidado prenatal grupal dirigido a reducir la tasa de nacimientos prematuros.

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EmbarazoMadresPonce
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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