Tres rituales para aprovechar la energía del portal energético que abre cada 9 de septiembre
Se trata de una jornada con altas vibraciones por lo que es ideal para soltar lo que ya pasó
9 de septiembre de 2026 - 11:34 AM
9 de septiembre de 2026 - 11:34 AM
El portal energético 9/9 se abre cada 9 de septiembre, y es considerado un momento especial en el plano espiritual. Aquellas personas que creen en lo esotérico sostienen que esta fecha concentra vibraciones únicas para cerrar ciclos y dar paso a nuevas etapas de transformación personal.
Se trata de una oportunidad para dejar atrás lo que ya no tiene lugar en la vida y prepararse para comenzar de nuevo con claridad y fortaleza interior. Estas personas utilizan los rituales para fluir con las energías de este momento.
En numerología, el número nueve simboliza el final de un ciclo y la sabiduría que se adquiere a través de la experiencia. También está asociado con la compasión, la entrega desinteresada y la capacidad de sanar heridas emocionales. Por eso, cuando esta cifra se duplica en la fecha 9/9, se cree que la energía se potencia y se convierte en un portal para liberar, perdonar y abrirse a nuevos comienzos con mayor conciencia.
El portal 9/9 es visto como una invitación a reflexionar sobre lo vivido, soltar con gratitud y dar espacio a lo que está por venir. Realizar estos rituales puede convertirse en una manera simbólica y espiritual de acompañar los cambios que la vida plantea, con la confianza en que cada cierre abre la puerta a un nuevo comienzo.
A continuación, tres rituales recomendados para aprovechar la energía de este portal.
Este rito está pensado para despedirse de aquello que ya no aporta bienestar: viejas costumbres, vínculos tóxicos o pensamientos que limitan. Para realizarlo se necesita una vela blanca, una hoja de papel y una birome o un lápiz.
Pasos del ritual de cierre de ciclos:
El número nueve también representa el perdón y la empatía. Esta meditación busca liberar cargas emocionales y fortalecer la paz interior.
Pasos para la meditación del perdón y la sanación:
Este rito acompaña el cierre de etapas con la disposición de abrir espacio a nuevas oportunidades. Para llevarlo a cabo se necesitan nueve semillas (pueden ser de cualquier planta), un vaso de agua y una vela verde.
Pasos para el ritual de apertura a lo nuevo:
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