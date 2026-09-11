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Cómo utilizar aceite de coco para combatir el mal aliento y cuidar los dientes

Este aliado puede complementar la higiene bucal y ayudar a mantener un aliento fresco y una sonrisa cuidada

11 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

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El aceite de coco puede utilizarse como complemento del cepillado debido a sus propiedades antimicrobianas. (Archivo)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El aceite de coco se incorporó a algunas rutinas de higiene bucal por sus propiedades antimicrobianas y su posible aporte para reducir las bacterias asociadas con el mal aliento. Al añadir una pequeña cantidad a la pasta de dientes habitual, puede complementar el cepillado de la mañana y contribuir a una sensación de mayor limpieza en la boca.

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Sin embargo, el aceite de coco debe considerarse un complemento de la higiene oral y no un sustituto de la crema de dientes con flúor, indispensable para prevenir las caries.

Cómo incorporar aceite de coco a la rutina de higiene bucal

El aceite de coco puede utilizarse como complemento del cepillado debido a sus propiedades antimicrobianas, relacionadas con el control de algunas bacterias que pueden contribuir al mal aliento.

Para incorporarlo a la rutina de forma adecuada, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • Utilizar una cantidad pequeña de aceite de coco junto con la crema de dientes habitual.
  • Mantener el cepillado diario con crema dental con flúor, ya que este mineral ayuda a prevenir las caries.
  • Evitar reemplazar la crema dental convencional por aceite de coco.
  • Considerarlo un complemento de la higiene bucal y no un tratamiento para problemas dentales.
  • Acudir al odontólogo ante la presencia persistente de mal aliento u otras molestias en dientes y encías.
Limoncillo (lemongrass): Funciona muy bien para ayudar al sistema linfático a eliminar toxinas. Echar un par de gotas puro en una jarra de agua te ayuda a detoxificar y, en el aire, es bueno para liberar las emociones tóxicas o negativas. (Shutterstock)Orégano: Es un potente antibiótico, antiviral y antifungicida. Se utiliza para tratar diferentes tipos de infecciones y hongos, entre ellos el de las uñas y la cándida. (Shutterstock)Albahaca: La albahaca contiene propiedades digestivas. Y aunque pueda sorprenderte, también puede aliviar el cansancio y la tensión corporal. (Shutterstock)
1 / 5 | 5 plantas para producir aceites esenciales. Limoncillo (lemongrass): Funciona muy bien para ayudar al sistema linfático a eliminar toxinas. Echar un par de gotas puro en una jarra de agua te ayuda a detoxificar y, en el aire, es bueno para liberar las emociones tóxicas o negativas. (Shutterstock)

Claves para una rutina de higiene bucal saludable

Una adecuada higiene bucal requiere constancia y una limpieza completa que incluya dientes, lengua y espacios interdentales.

Además de ayudar a mantener una sonrisa saludable, estos hábitos pueden reducir la acumulación de placa y prevenir molestias frecuentes:

  • Cepillar los dientes dos veces al día durante aproximadamente dos minutos.
  • Limpiar la lengua con suavidad para retirar residuos y microorganismos.
  • Elegir una crema dental con flúor para reforzar la protección contra las caries.
  • Complementar el cepillado con productos destinados a limpiar entre los dientes.
  • Evitar el uso frecuente de sustancias abrasivas que puedan afectar el esmalte.
  • Mantener controles odontológicos periódicos para revisar el estado de dientes y encías.
Tags
salud oralHigiene bucal
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