Cómo utilizar aceite de coco para combatir el mal aliento y cuidar los dientes
Este aliado puede complementar la higiene bucal y ayudar a mantener un aliento fresco y una sonrisa cuidada
11 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
11 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
El aceite de coco se incorporó a algunas rutinas de higiene bucal por sus propiedades antimicrobianas y su posible aporte para reducir las bacterias asociadas con el mal aliento. Al añadir una pequeña cantidad a la pasta de dientes habitual, puede complementar el cepillado de la mañana y contribuir a una sensación de mayor limpieza en la boca.
Sin embargo, el aceite de coco debe considerarse un complemento de la higiene oral y no un sustituto de la crema de dientes con flúor, indispensable para prevenir las caries.
El aceite de coco puede utilizarse como complemento del cepillado debido a sus propiedades antimicrobianas, relacionadas con el control de algunas bacterias que pueden contribuir al mal aliento.
Para incorporarlo a la rutina de forma adecuada, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
Una adecuada higiene bucal requiere constancia y una limpieza completa que incluya dientes, lengua y espacios interdentales.
Además de ayudar a mantener una sonrisa saludable, estos hábitos pueden reducir la acumulación de placa y prevenir molestias frecuentes:
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