Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Qué es anosognosia? Además de demencia, el actor Bruce Willis padece de esta condición

La esposa del protagonista de la película “Die Hard” habló sobre la situación que enfrenta desde el 2023

10 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bruce Willis tiene un diagnóstico de demencia frontotemporal. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo) (Charles Sykes)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La salud de Bruce Willis volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez por una revelación que va más allá del diagnóstico de demencia frontotemporal que enfrenta desde 2023.

RELACIONADAS

Emma Heming, esposa del actor, compartió que Willis no es consciente de su enfermedad, debido a una condición neurológica llamada anosognosia.

De acuerdo con información publicada por la revista “People”, las declaraciones de Heming forman parte del próximo episodio del podcast “Conversations With Cam”, donde explicó que, además de la demencia, el protagonista de “Die Hard” presenta esta alteración que le impide reconocer su propio estado de salud.

“Bruce no es consciente de que tiene demencia”, dijo Emma, dejando claro que no se trata de una negación voluntaria. “Nunca conectó los puntos. Para él, todo está bien”.

Heming también afirmó que aunque el histrión no sea consciente de su salud, enfrentar la enfermedad no es sencillo, ni para él ni para quienes están a su alrededor.

“Es difícil saber si él sabe lo que le está pasando. La demencia es dura para la persona diagnosticada, pero es igual de dura para la familia”, confesó.

Asimismo, pidió que no se confunda con la negación, simplemente es la enfermedad manifestándose.

“La gente piensa que esto podría ser negación. No es negación, es simplemente que su cerebro está cambiando. Esto es parte de la enfermedad”.

Sobre la relación familiar, Emma reconoció que no ha sido fácil explicarle la situación a sus hijas, pero ha optado hablarles con la verdad sin afectar la imagen que las niñas tienen de su padre.

Por último, negó que la condición de Willis ha llegado al punto de que ya no la reconoce; incluso, aseguró que, aunque no de la misma manera que antes, su conexión con el actor sigue siendo especial.

“Cuando alguien me pregunta: ‘¿Bruce todavía sabe quién eres?’, sí, lo sabe. No tiene Alzheimer. Tiene una forma de conectar conmigo y con nuestros hijos que quizá no sea la misma que antes, pero sigue siendo muy hermosa”, finalizó.

Desde el punto de vista médico, la anosognosia significa literalmente “falta de conocimiento de la enfermedad”. Suele presentarse en personas con ciertos tipos de demencia, así como en pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneales u otras afecciones neurológicas.

No se trata de un desconocimiento a propósito; el cerebro, simplemente, deja de procesar la información necesaria para reconocer el propio deterioro. Esto puede traducirse en rechazo a explicaciones médicas, insistencia en que “todo está bien” o confusión frente a situaciones que antes eran claras.

Para las familias, esta condición añade una dificultad adicional: el paciente no percibe la necesidad de ayuda, supervisión o atención constante.

