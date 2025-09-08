Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
8 de septiembre de 2025
82°tormenta
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¡Con 17,000 huevos! Un pueblo español repite el récord de la tortilla más grande del mundo

Se elaboraron unas 12,000 porciones cuyas ventas fueron destinadas a comedores sociales y entidades benéficas

8 de septiembre de 2025 - 1:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Para agradar a todos, se dividió en dos mitades y se cocinó una mitad con cebolla y otra sin ella. (GEMA GARCIA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

A Coruña - Hasta 17,000 huevos, 2,000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal han hecho falta para que la localidad coruñesa de Melide (norte de España) revalidara el récord de elaborar la tortilla de patatas más grande del mundo.

RELACIONADAS

La hazaña que repite este pueblo gallego se enmarca en unas fiestas locales donde la elaboración y volteo de la tortilla gigante, la más grande del mundo, se convirtió en la estrella del domingo.

Como aperitivo, los vecinos cocinaron el huevo frito más grande del mundo, de dos metros de diámetro, equivalente a 600 unidades de huevos.

Reportero es atacado por toro tras sufrir broma

Reportero es atacado por toro tras sufrir broma

El periodista Xabier Eguía reportaba para el programa “Quédate” (ETB2) durante las fiestas del pueblo de Sesma, en España.

En total 10 kilos de yema y 20 de clara que se frieron en una enorme sartén y que, una vez superado el reto se sirvió en forma de revuelto acompañado de patata y chorizo.

Después llegó el desafío de la tortilla, en el que participaron unas 75 personas para reunir los ingredientes necesarios: 17,000 huevos, 2,000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal, todo ello en una sartén de seis metros de diámetro.

Para agradar a todos, se dividió en dos mitades y se cocinó una mitad con cebolla y otra sin ella.

Una vez lista, se procedió a darle la vuelta a la tortilla, con una grúa de 75,000 kilos que levantó las 10 toneladas que pesaba el plato.

Con el resultado final se elaboraron unas 12,000 raciones que tenían como fin la solidaridad, ya que los recaudado (3 euros la ración) se destinará a comedores sociales y entidades benéficas.

Tags
Breaking NewsEspañaHuevos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: