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¿Qué es el “soberish”? La nueva tendencia sobre el consumo de bebidas alcohólicas
Conoce la nueva modalidad que procura el bienestar y la salud
13 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
13 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
Cada vez hay más personas procurando su bienestar físico, emocional y mental adaptando a su vida el ejercicio, la buena alimentación y actividades que fomentan el autocuidado. En esa ecuación aspiracional de bienestar y balance, el alto consumo de alcohol no encaja.
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