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prima:¿Qué es el “soberish”? La nueva tendencia sobre el consumo de bebidas alcohólicas

Conoce la nueva modalidad que procura el bienestar y la salud

13 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

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San Juan , Puerto Rico, Marzo 6, 2023 - Por FLASH - Hotel Royal Sonesta - FOTOS para ilustrar una historiaa sobre el mixólogo del hotel Jaders Calcaño con motivo de la celebración del Día Nacional del Coctel el 24 de marzo. EN LA FOTO la preparación de un coctel picante . FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Cada vez hay más personas procurando su bienestar físico, emocional y mental adaptando a su vida el ejercicio, la buena alimentación y actividades que fomentan el autocuidado. En esa ecuación aspiracional de bienestar y balance, el alto consumo de alcohol no encaja.

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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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