Aldeana lanza su serie de experiencias culinarias con la reconocida Chef Tita

República Dominicana y Puerto Rico celebran sus raíces entre sabores, memorias y afectos en el evento culinario “Raíces Compartidas”, el primero de una serie de experiencias gastronómicas para los amantes de la buena mesa, el sábado, 15 de noviembre, en Aldeana. Presentada con el respaldo de Turismo de Puerto Rico, la serie busca destacar y promover el turismo gastronómico en la isla.

El menú será una creación conjunta de Chef Tita, una de las voces culinarias más influyentes en América Latina, reconocida por Latin America’s 50 Best Restaurants Awards y ganadora del Best Chef Awards 2024 y 2025, junto a los chefs de Aldeana y Bacoa, Raúl Correa, Xavier Pacheco y René Marichal. La pastelería que combina delicias de ambos países será confeccionada por Nasha Fondeur, reconocida como Top Pastry Chef de Puerto Rico y de ascendencia dominicana.

“Raíces Compartidas nace del deseo de seguir amplificando nuestra mesa al mundo. Creemos que cada chef, cada historia y cada ingrediente tienen algo que enseñarnos. Esta es una invitación a celebrar nuestras raíces mientras las compartimos con otras culturas’”, expresó el chef René Marichal.

PUBLICIDAD

Aldeana como espacio para eventos y experiencias gastronómicas, tiene la misión de convertir la finca y su cocina en una sede cultural donde las raíces, tradiciones y sabores del Caribe y del mundo se encuentren en la confección de platos con técnicas contemporáneas, sostenibilidad y colaboración internacional.

“Raíces Compartidas” será una cena íntima, cuidadosamente diseñada, que celebra la herencia compartida entre Puerto Rico y República Dominicana. Más que un encuentro gastronómico, es una invitación a honrar lo que nos une, como la agricultura y los frutos de la tierra que alimentan nuestras tradiciones”, añadió el chef Xavier Pacheco.

“Queremos reconocer la diversidad de nuestras influencias culinarias, raíces y lo más importante dar el protagonismo que merecen las manos femeninas que se han convertido en verdaderas custodias de nuestra herencia gastronómica. Nos sentimos muy honrados de que Chef Tita haya aceptado nuestra invitación, estoy seguro que su aportación a este evento será memorable. Esta iniciativa impulsa el desarrollo del turismo gastronómico en la montaña y promueve una escena culinaria más inclusiva, sostenible y diversa”, agregó el chef Raúl Correa.

El evento “Raíces Compartidas” se llevará a cabo de 3:30 de la tarde a 9:00 de la noche en Cidra. Con espacios limitados, la experiencia resalta la fuerza del liderazgo femenino en la cocina y promueve alianzas con chefs internacionales.