Con una vista privilegiada al río La Plata, el restaurante Yavo Bar & Grill, en Comerío, ofrece al cliente una amplia variedad de platos criollos y a la carta, con la calidad que le ha caracterizado por los pasados 14 años.

Ubicado en la carretera 156, el local de ambiente familiar es administrado por la joven Yavianie Rodríguez Pérez, quien desde su adolescencia ha emprendido esta nueva faceta sin dejar a un lado sus aspiraciones de graduarse como maestra. “Llevo 4 años como administradora. No es algo que yo estudié, y siempre se aprende cada día algo nuevo. Tengo 20 años y para mí es un reto todos los días. Mis amigos comerieños siempre me han dado la mano y por ahí voy”, declaró.

“Continúo mis estudios en pedagogía y seguiré al frente del negocio, siempre teniendo en cuenta a mis compañeros comerciantes del pueblo porque he descubierto que unidos somos más fuertes. Intentamos siempre darles la mano a nuestros comerciantes amigos de Comerío. Nuestros plátanos son de aquí y las verduras también. Hacemos nuestras compras a los comerciantes de aquí porque, en vez de buscar alternativas fuera del pueblo, preferimos auspiciar a los nuestros”, sostuvo.

Yavianie Rodríguez Pérez, administradora de Yavo Bar & Grill. (WANDA LIZ VEGA)

Mientras la entrevista se desarrolla, decenas de comensales degustan diversos manjares entre amenas conversaciones que denotan confraternidad. “Todo depende del día. De lunes a viernes aquí vienen los obreros de Comerío, pero servimos a hospitales, escuelas e industrias, por lo que prácticamente servimos a los de aquí. Durante el fin de semana, tenemos un perfil diferente de cliente porque nos visitan de muchos pueblos y eso nos distingue en la isla”, comentó Rodríguez Pérez.

Entre las ofertas regulares del restaurante, el plato más pedido es el churrasco con variados acompañantes. “Lo piden mucho porque la frescura se siente. Aquí nada es recalentado. Tenemos un carnicero que es de Comerío y varios amigos que tienen terneras y cabros. Nosotros buscamos con ellos la primera opción para que el producto sea fresco y así poder también ayudarnos”, destacó.

“Además del churrasco, en el restaurante se ofrecen alternativas para satisfacer al cliente; por ejemplo, pastas, burritos, hamburguesas, carnes a la plancha, mofongo y un montón de platos para todos, incluyendo para los niños. Tenemos variedad de bebidas, pero nos distinguen los mojitos que preparamos con jugos naturales”, indicó.

Ante el constante reto que significa estar al frente de un negocio de comida y mantener sus estudios universitarios, Rodríguez Pérez muestra agradecimiento por el apoyo que les brindan sus compueblanos y amigos empresarios. “Todo ha subido y las cosas están caras para mantener un negocio tan grande. Es un desafío constante, pero nos mantenemos a flote que es lo importante”, declaró la administradora.

El restaurante se especializa en comida criolla. (WANDA LIZ VEGA)

Con dos amplios salones que sirven de balcones hacia la inmensidad del río la Plata, el Yavo Bar & Grill posee la capacidad para la celebración de actividades para 40 a 50 personas, sin interrumpir el flujo constante de clientes que hasta allí llegan.

“Esto es un restaurante familiar. Me gusta mantener esa paz y esa armonía porque es importante que la gente se sienta cómoda aquí. A veces los adultos están arriba y yo me voy con los pequeños a jugar en el salón de abajo. Lo importante es que cada persona que venga aquí la pase bien. Esto no es un lugar para ‘janguear’, pero con el debido orden, este restaurante sirve para que el que venga la pase bien”, sostuvo al mencionar la dinámica de atención al cliente.

En cuanto a las proyecciones futuras, Rodríguez Pérez dijo que espera ampliar la cocina así como impulsar iniciativas de colaboración entre comerciantes comerieños.

“Me gustaría implementar una plataforma en la cual todos los comerciantes comerieños nos podamos ayudar porque, al igual que yo me beneficio, nos beneficiamos todos”, enfatizó.

“El legado sigue aquí hasta que Papa Dios diga: ‘Se acabó’”, comentó Rodríguez Pérez.

Para información se puede llamar al 787-875-7458.