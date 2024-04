El restaurante Verde Mesa , fundado en 2009 por Loyda Rosa Figueroa , es “una labor de amor” donde “hay un deseo de expresarse y, al mismo tiempo buscamos que los platos tengan un balance gustativo, que sean platos que hagan sentir al comensal, no solamente satisfecho, pero también feliz” , explicó el chef puertorriqueño.

Premios de la Fundación James Beard

Aunque la nominación a los Premios de la Fundación James Beard es al chef Hernández, este considera que la mención es una que debería ser para todos los empleados del restaurante. “Esto es un reconocimiento al trabajo que se está haciendo a nivel colectivo y a la labor del equipo del restaurante, especialmente de Loyda Rosa, porque aquí buscamos no solo elevar la gastronomía puertorriqueña, sino lograr crear una cultura culinaria de trabajo en equipo , por usar las palabras de mi amigo Cruz Miguel Ortiz, que falleció recientemente”, explicó Hernández.

Gran proyecto gastronómico

Desde que Rosa Figueroa visualizó, en 2005, el concepto de Verde Mesa, tuvo como uno de los elementos principales utilizar productos locales para ganarse el favor de los comensales. “Siempre tuve muy claro que quería utilizar ingredientes que fueran productos locales. Sin embargo, cuando abrimos en el 2009 nos llevamos una gran sorpresa, al darnos cuenta de que no existía entrega de productos locales” , explicó Rosa Figueroa, quien también se encargó de la decoración interior del restaurante y que fue inspirado en un viaje que dio de joven al sur de Francia. “Por lo que, básicamente, tuvimos que proveerle una solidez a los agricultores para que empezaran a cultivar más, confiando en que nosotros íbamos a comprar la totalidad. Así que fue un proceso de espera y casi un parto, lograr tener los productos locales, pero siempre con el convencimiento de que era lo correcto”.

Verde Mesa, localizado en el #107 de calle Tetuan, esquina calle San José, en el Viejo San Juan, abre de martes a jueves, de 11:45 a.m. a 4:00 p.m.; y los viernes y sábados, de 11:45 a.m. a 3:00 p.m. y de 5:30 p.m. a 10:30 p.m. No se hacen reservaciones, por lo que se recomienda que las personas lleguen temprano al restaurante.