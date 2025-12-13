Chef Héctor Rosa libera su creatividad en su nuevo espacio gastronómico: Rosa Cocina Libre

Para el chef Héctor Rosa, el arte de la gastronomía significa creatividad, espontaneidad y libertad al momento de crear experiencias culinarias. Eso y más es Rosa Cocina Libre: un espacio para saborear sin reglas y en total libertad.

Con más de 20 años en la industria, el 2025 ha sido —hasta el momento— uno de los mejores años para el chef, quien también es reconocido por su participación como jurado en el reality show de cocina “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión, pues recientemente abrió su nuevo restaurante, ubicado en Cupey, donde su principal objetivo es complacer a cada uno de los comensales que cruza la puerta de su local.

El Nuevo Día visitó el espacio para conversar en exclusiva con el chef sobre su nueva propuesta gastronómica, cómo la competencia de cocina le dio un giro a su carrera y cómo vislumbra el año nuevo.

“El 2025 ha sido mejor del mundo. Es la combinación perfecta de diferentes oportunidades y que todas se han dado. Las decisiones tomadas han salido bien. Un cambio radical a lo que fue 2024, que fue el año de encontrarme. Este 2025 fue de concretar”, aseguró con orgullo.

Con el apoyo incondicional de su esposa, Ana Trucco, y su socio, Joel Camareno, nació Rosa Cocina Libre.

¿Qué buscabas con la apertura de Rosa Cocina Libre y el diseño del menú?, se le preguntó.

“Esto es un Chef Rosa bien 2025, bien diferente. Yo creo que la experiencia de los errores que hemos cometido en los restaurantes anteriores y las cosas que han salido bien y mal, todas se están manifestando aquí en este espacio”, destacó.

En su amplio resumé se destacan lugares como Parrot Club, Pina Colada Club, Soda Estudio de Cocina, Latidos, La Casa de Roberta y, el más reciente, Barullo Taberna Española.

Este rotativo tuvo la oportunidad de degustar gran parte del menú, como las pizzas, el crudo de atún con chips de viandas, carpaccio de filete mignon, terrina de chochinillo, pollo indio, pasta de temporada con crema de ajo negro, trufa de verano y salmón, y el clásico Ribeye, entre otros.

Pizza en Rosa Cocina Libre. (Pablo Martínez Rodríguez)

Cada platillo, pensado en todos los paladares, invita a seguir probando cada vez más, acompañado de una gran variedad de vinos de todas las denominaciones, así como deliciosos cocteles.

“Yo le puse ese slogan, una cocina sin reglas, porque quería preparar a las personas, mentalmente, a donde iban a entrar. Esto no es más que un sitio para venir; esto es para disfrutar”, explicó, al enfatizar que él es una “excepción a la regla” al momento de entrar a la cocina. “A veces los chefs se enfocan demasiado en que las cosas sean muy puristas o que tú tengas que seguir una línea específica y te pones un límite de pensamiento en cuando vas a cocinar”.

Variedad de platos del restaurante. Al centro, el carpaccio de filete mignon. (Pablo Martínez Rodríguez)

Esa visión abierta y sin ataduras es la que define gran parte del ambiente en Rosa Cocina Libre, donde cada plato parece responder a un impulso creativo distinto.

“Es complicado complacer a todo el mundo, pero aquí queremos complacer a la mayor cantidad de personas. Por eso pueden encontrar desde cosas bien simples hasta unas muy elevadas. Es una variedad bien amplia”.

Terrina de cochinillo, de Rosa Cocina Libre. (Pablo Martínez Rodríguez)

Paralelo a Rosa Cocina Libre, el chef Rosa fue juez dentro del panel de “Jueces del Olimpo” de “Super Chef Celebrities”, una oportunidad en televisión que lo ha llevado a traspasar la pantalla y llegar a los hogares de miles de puertorriqueños.

“La televisión es muy importante en la cultura puertorriqueña y exponerme a que tanta variedad de gente me vea ha sido muy bonito, muy enriquecedor”, comentó al tiempo que recibía a una comensal, fanática del show, que se encontraba celebrando su cumpleaños en el restaurante.

Esa exposición mediática, combinada con la apertura de su nuevo espacio culinario, ha marcado un momento determinante en su trayectoria.

El chef Rosa se disfruta su faceta en el restaurante, así como en televisión. (Pablo Martínez Rodríguez)

Con todo este éxito, ¿cuáles son las expectativas para el 2026?

“Que la gente nos conozca, que la gente nos entienda, que no solamente vean una persona que está en televisión hablando de comida, sino que entiendan que somos chefs y esta es nuestra profesión. Quiero que se den la oportunidad de conocer y ver cómo es que cocina esa persona que sale todos los días en televisión exigiendo y hablando de comida. Yo lidero mi cocina, amo estar dentro del fuego. De todas las cosas que yo hago en la semana, mi parte favorita de la semana siempre va a ser cocinar un viernes por la noche en mi restaurante, eso le gana todo”, finalizó.

