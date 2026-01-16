Dónde comer, beber y recargar energías en las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026

Llegaron las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 y el evento invita a quedarse todo el día recorriendo las icónicas calles capitalinas, disfrutando del ambiente y de la gastronomía de la ciudad.

El constante subir y bajar, sin duda alguna, abre el apetito. Por ello, antes de que llegues a las SanSe, te presentamos una guía con algunos “spots” donde podrás desayunar, almorzar, tomarte un coffee break, endulzar el paladar con postres, cenar y disfrutar de unos "drinks" mientras sigues la ruta festiva.

Como recomendación inicial, sugerimos utilizar el transporte colectivo para llegar al área del Viejo San Juan. Contará con 170 autobuses —incluyendo unidades accesibles— operando desde Sagrado Corazón y el estadio Hiram Bithorn hacia el Viejo San Juan.

Si eres de los madrugadores, seguramente tan pronto llegues querrás hacer una primera parada para desayunar algo sustancioso y comenzar el día con energía.

Ubicado en la calle Luna, el Mercado La Carreta cuenta con un exquisito menú para desayunar, brunchear, almorzar y hasta cenar —dependiendo de cuál sea tu “mood”—. Para estas fiestas, tendrán un horario especial: jueves y domingo de 8:00 a.m. a 11:00 p.m., y viernes y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 a.m.

Otra alternativa es Caficultura, en la calle San Francisco, con menú de desayuno y brunch, además de deliciosos cafés. Tendrán un horario especial viernes, sábado y domingo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

También puedes pasar por la calle Tetuán y hacer una parada en Kaffe Haus, con horario especial viernes, sábado y domingo, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., y un menú enfocado en desayuno y brunch.

Como estás desde temprano, es probable que puedas disfrutar de las artesanías con mayor calma que en horas de la tarde. Por ello, luego de caminar y hacer tus compras apoyando a los comerciantes locales, quizá ya tengas ganas de almorzar.

Ir al Viejo San Juan sin hacer una parada en La Vergüenza, en la calle Norzagaray, es casi un pecado. Además del buen ambiente que sin duda encontrarás en la zona, cuentan con un variado menú para toda la familia. Su horario de operaciones es de lunes a jueves y domingos, de 11:00 a.m. a 12:00 a.m., y viernes y sábado, de 11:00 a.m. a 2:00 a.m.

Si buscas no salirte tanto de la dieta, una excelente opción es Stuffed Avocado Shop, en la calle San Francisco. El menú es variado —con opciones veganas— y su horario de operaciones es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Por otro lado, si lo tuyo es el sabor del barbecue, Jíbaro Barbecue —del pitmaster Boly— estará ubicado en la Casa Local del Mercado Local, en la calle Luna (edificio rosa), con sus clásicos sándwiches de smoked BBQ. El horario de operaciones será de jueves a domingo, desde las 11:00 a.m.

Abimael Ruiz, agroempresario y propietario de los negocios Café Don Ruiz en VSJ y Caguas. En el establecimiento se puede comprar café molido y en grano. (Xavier Araújo)

Ya cerca de las 3:00 p.m., el cuerpo pide un café para recargar energías y continuar la jornada. Una buena alternativa es llegar al Cuartel de Ballajá y visitar Don Ruiz. Además, podrás aprovechar para comprar su café en grano o molido. Su horario es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; sábado, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.; y domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En la calle San José, esquina con la calle de la Fortaleza, también se encuentra El Cafetal de Borikén, con una variedad de cafés, matcha y opciones refrescantes. Su horario es de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., todos los días.

Asimismo, puedes llegar a Café Cuatro Sombras, en la calle Recinto Sur, donde siempre reina el aroma y el sabor de esta majestuosa bebida. El espacio abre todos los días, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Cuando el "guilty pleasure" llama y buscas algo dulce, Chocobar Cortés es una excelente alternativa si te encuentras por la calle San Francisco. Además, este restaurante es el encargado del chocolate oficial de las SanSe 2026.

Chocolate Cortés de las Fiestas de la Calle San Sebastián. (Suministrada)

Se trata de Forteza Coquito, una barra elaborada con 55% de chocolate con leche y coquito, que evoca el sabor icónico de una de las bebidas más representativas de la Navidad puertorriqueña.

PUBLICIDAD

Si prefieres algo más refrescante, puedes visitar Anita Gelato, una heladería ubicada en la calle de la Fortaleza que cuenta con una amplia variedad de sabores. Su horario es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 a.m.; y sábado y domingo, de 8:00 a.m. a 1:00 a.m.

Otra parada obligada es Señor Paleta, en la calle Tetuán, donde podrás probar la paleta helada “Manguito”, su propuesta para las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. El horario es de lunes a domingo, de 10:30 a.m. a 11:00 p.m.

Cuando llegue el atardecer y la fiesta continúe, si deseas cenar con comodidad y cerrar el día con comida criolla, puedes visitar el restaurante Raíces, en la calle Recinto Sur.

Si buscas una cena con vista privilegiada en un rooftop, el restaurante Mar y Rosa, ubicado en el Hotel Alma en la calle San Francisco, es una excelente opción. Cabe destacar que necesitarás hacer una reservación previa. Para más información, puedes llamar al (787) 482-3325.

En tanto, en el Paseo de la Princesa se encuentra Princesa Cocina Cultura, con un menú enfocado en la auténtica gastronomía puertorriqueña del siglo XIX. Aunque aceptan walk-ins, se recomienda reservar con anticipación. Para más información, puedes llamar al (787) 723-7878.

Por su parte, en Sofía’s Italian Steakhouse, en la calle Fortaleza, podrás disfrutar de una propuesta de gastronomía italiana. Para reservaciones, puedes comunicarte al (787) 727-6161.

La Factoría (Suministrada)

Finalmente, no puede faltar la parada para degustar coctelería y cervezas. Para ello, puedes visitar La Factoría, en la calle San José; La Taberna Lúpulo, en la calle San Sebastián; y La Casita de Rones, ubicada en la calle Comercio, frente a la Plaza Dársenas.