Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos años de creatividad gastronómica: Nacionsushi estrena menú y cócteles

La propuesta en San Patricio Plaza reafirma su apuesta por la creatividad y la experiencia gastronómica con platos diseñados para Puerto Rico

23 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Nuevo Día tuvo la oportunidad de degustar los nuevos y coloridos platillos y cócteles que combinan técnicas japonesas con el paladar del comensal puertorriqueño en mente, mostrando la evolución de esta cocina en suelo boricua. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

En su segundo aniversario, Nacionsushi en Liberty Square de San Patricio Plaza en Guaynabo sorprende con un menú renovado que lleva la experiencia del sushi mucho más allá de lo tradicional, combinando creatividad, técnicas japonesas y sabores del sudeste asiático que buscan rendir homenaje al paladar puertorriqueño.

El Nuevo Día tuvo la oportunidad de degustar los nuevos y coloridos platillos y cócteles que combinan técnicas japonesas con el paladar del comensal puertorriqueño en mente, mostrando la evolución de esta cocina en suelo boricua.

“Este segundo aniversario es una confirmación de que hay espacio para propuestas valientes, creativas y experienciales en un mercado competitivo”, expresó a través de declaraciones escritas el gerente general y socio, Manny Reyes. “Nacionsushi busca ser ese lugar donde la gente regresa por la innovación, conectando con la gastronomía asiática, pero sin dejar atrás esos sabores favoritos del paladar puertorriqueño que tanto nos identifican”.

Este nuevo menú, creado por el chef Wilberto Vázquez, incluye ocho platos diseñados precisamente para darle un giro a lo que acostumbramos a esperar cuando escuchamos la palabra “sushi”.

Nuevo menú Nacionsushi
Nuevo menú Nacionsushi (Suministrada)

Entre ellos se destacan:

Onigiris: inspirados en la cultura street food de Japón, pero adaptados al gusto local al estilo de una fritura puertorriqueña. Vienen con tres opciones de relleno: Tuna Onigiri, Salmon Onigiri y Chicken Onigiri.

Si eres fanático de lo frito y crujiente, el Onigiri es un platillo que no te puedes perder. Nuestro favorito fue el de salmón.

Oniguiri en Nacionsushi.
Oniguiri en Nacionsushi. (Suministrada)

Tuna Crush: uno de los favoritos del menú, es una creación con atún fresco mezclado con salsa de ají amarillo, lima y mirin, servido sobre galleta de arroz crujiente.

Los tuna tartare son un clásico en muchos restaurantes, y en la mayoría de los casos nunca fallan y esta versión con la galleta de arroz hacen la combinación perfecta.

Los rolls no pueden faltar, por lo que traen a la mesa varias nuevas alternativas:

Cosmic: un roll que encapsula salmón fresco, atún fresco y salmón ahumado, con dynamite sauce, kani desmenuzado, aguacate, queso crema y plátano maduro. El twist llega al ser bañado con salsa de curry, papas ralladas crujientes y una base de crispy quinoa.

Unagi Shanghai: un roll creativo con camarones empanados, aguacate, pepino, espárragos, masago, anguila y mayonesa de jengibre, terminado con salsa de anguila.

Nigiri Trio: una mezcla de atún, salmón y camarones, enfocada en la técnica japonesa más pura, resaltando la calidad del corte y el arroz en un bocado concentrado de sabor.

Nuevo menú Nacionsushi
Nuevo menú Nacionsushi (Suministrada)

Por otra parte, la renovación también llegó hasta la barra, con 11 deliciosos cócteles creados principalmente para complementar la experiencia gastronómica.

El equipo culinario y el reconocido bartender Roberto Berdecía se unieron en la creación del primer menú de coctelería para la franquicia, diseñado exclusivamente para el mercado de Puerto Rico.

Entre las nuevas creaciones se destacan:

Lychee Nación: un cóctel sofisticado y refrescante con toques balanceados de especias tropicales, reflejando la esencia elegante del restaurante.

Spicy Nación: elaborado con jarabe de guayaba picante, tequila José Cuervo Tradicional, jugo de limón y té de hibisco, servido en una tetera con flor de hibisco. Inspirado en los rituales de té asiáticos con la pasión latina.

Bomb 49: un cóctel con historia interna que se sirve como una experiencia única con sake y cerveza Lucky Buddha, invitando a los comensales a descubrir “los secretos del menú”.

Puedes visitar Nacionsushi de lunes a domingo desde las 11:30 a.m. hasta las 10:00 p.m.

