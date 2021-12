El repostero boricua Ramón J. Camacho y sus compañeras de equipo, Asia Coffee y Jen Barney, se convirtieron anoche en los ganadores de la competencia de postres navideños “Holiday Wars” del canal de televisión estadounidense Food Network. Luego de dos meses intensos, donde se pusieron a prueba sus dotes culinarios, los expertos en pastelería se alzaron con el gran premio de $25,000.

“Me siento agradecido con Dios por permitirme lograr la victoria. Es algo que realmente significa mucho para mí, para mi familia y amistades. Es algo que no todos los días se logra. Obviamente, como siempre he dicho, mucho más para mí que se me hace difícil por el inglés, pero dándole gracias a Dios siempre porque a pesar de todo me premia con cosas como estas que me hacen crecer tanto personal como profesionalmente”, expresó Camacho, quien celebró su victoria con amigos y familiares en el restaurante Cuba Libre en Orlando, Florida, donde reside desde 2014.

El egresado del Programa de Panadería y Repostería Internacional de la Escuela Hotelera, recinto de Mayagüez, confesó que desde el día uno del “reality show” -que también se transmitió a través de Discovery Plus- trabajó para ganar. De igual manera, enfatizó que conquistar el triunfo era algo que no se esperaba por lo complejas que eran las pruebas asignadas por la producción.

PUBLICIDAD

El propietario de Bubu’s Cake and More relató que no quiere “desperdiciar” el dinero y que lo invertirá en materiales para su negocio. Otra partida la ahorrará para la apertura de un local.

Camacho manifestó que la victoria de “Holiday Wars” se la dedica a sus padres, Ramón Camacho y Marisol Rodríguez. “Gracias a ellos soy quien soy. Además de ellos, le dedico este triunfo a una gran amiga que se llama Ana Vargas, de Venezuela. Gracias a papito Dios llevamos cinco años de amistad y ahora mismo está pasando por un mal momento. Tiene cáncer. Hemos estado muchos años apoyándonos. Ella es mi amiga, mi hermana y realmente significa mucho para mí. No ha sido fácil. Han sido dos años en la lucha contra el cáncer y continuamos en la batalla. Pienso que una de mis mayores motivaciones es ella porque día a día, no importa su estado de animo, ni lo cansada que esté, siempre tiene la mejor actitud de seguir hacia adelante y luchar por su vida”.

Para el boricua, Vargas también es una mentora. Desde que la conoció en su tienda de artículos de repostería, según Camacho, se nutrió de todo el conocimiento y la “buena energía” de la empresaria.

Entre sus planes para el 2022, Camacho tiene en mente abrir el primer local de Bubu’s Cake and Moore. El puertorriqueño aseguró que esto no acabará con su costumbre de visitar Puerto Rico tres veces al año, pues acá está su mamá y “el amor de una madre es excepcional y siempre hace bien. Para mí, es lo más importante, el mayor motor para seguir hacia adelante”, agregó.