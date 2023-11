Tampa, Florida.- Cuando se habla de la historia y características del puertorriqueño, se menciona la alegría y la facilidad de hacer una fiesta en cada ocasión, la unión familiar, la rica comida y la resiliencia de un pueblo cuya fortaleza ha pasado con éxito tantas pruebas. Al plantar bandera en lugares lejanos, todo ese bagaje, que para muchos se lleva en el ADN, ayuda no solo a un primer nuevo comienzo, sino a todos los que sean necesarios para sobrevivir.

De esas características pueden hablar Elvin “Oto” Vélez y Yenitza Mendoza. Tras el paso del huracán María y como le ocurrió a tantos otros puertorriqueños, la pareja de esposos de Aguada tuvo que dejar su pequeño negocio en Puerto Rico, Guavate de Oto, que estaba abierto desde el 2013.

Ante la decisión difícil de empezar de nuevo, y gracias a un familiar establecido en el área de Riverview, en la Bahía de Tampa, Vélez se lanzó a la aventura de migrar con la familia al estado de Florida en el 2018. Primero viajó solo para conocer el lugar, encontrar información de escuelas para sus dos hijos, así como vivienda. En muy poco tiempo, ya la familia se había trasladado a este estado y Vélez comenzó a dar rienda suelta a la idea de establecer aquí un negocio similar al que tenía en Puerto Rico.

“Pero me di cuenta de que no iba a ser tan rápido como pensábamos. El proceso de establecer el negocio nos tomó casi dos años, y más dinero de lo que pensábamos”, dijo Vélez, quien se encarga de poner la misma sazón secreta que usaba en Puerto Rico a toda la comida que ofrece en su nuevo negocio.

Yenitza Mendoza y su esposo Elvin “Oto” Vélez llegaron junto a sus dos hijos a Riverview en el año 2018, tras el paso del huracán María por Puerto Rico. (Juan Manuel Barrero Bueno)

Aunque sin estudios formales en artes culinarias, fue precisamente el sabor y la atención a sus clientes, lo que hizo que lograra reconocimiento y consolidara una clientela cuando incursionó en el negocio en la isla, donde vendía lechón asado y comida típica puertorriqueña.

Entre trabajar para ahorrar, usar préstamos y encontrar un local en la zona, pasó más de un año. Cuando finalmente decidieron abrir en la zona de Riverview, en el año 2020, la pandemia todavía hacía estragos. “La verdad que me define la perseverancia. Yo desde que llegué vi esta área con gran potencial, pero este terreno estaba lleno de árboles. La dueña, una señora mexicana, me dijo en múltiples ocasiones que no me alquilaría el lugar, pero insistí por mucho tiempo, hasta que lo logré”.

Mendoza, quien atiende el negocio junto a su esposo y se encarga, entre otras cosas, de manejar las redes sociales, dice que fueron largos días de trabajo en equipo, junto a sus hijos, para limpiar y poner en condiciones el amplio terreno, donde lograron establecer finalmente su “food truck”, el Guavate de Oto, y donde cuentan con un área para sentarse y mucho estacionamiento. Hoy día, operan dos coloridos camiones de comida en el lugar que están decorados con la bandera de Puerto Rico, un mofongo en el pilón y otros platos del menú, así como elementos típicos de la Isla, como las hojas de plátanos.

El "food truck" ha contado con respaldo de la clientela desde su apertura en Florida en el 2020. (Juan Manuel Barrero Bueno)

“Abrimos pensando en hacer una práctica, tanteando el terreno, para familiares y conocidos, sin anunciarnos. Pero el primer día nos llegó la primera bendición. Vendimos todo y tuvimos que salir a comprar comida para los días siguientes. De ahí en adelante, ha sido un éxito total, hasta que nos tocó una desagradable sorpresa”, dijo Oto, quien junto a su esposa declaran que son personas de profunda fe.

El empresario se refiere al incendio que este año, destruyó completamente el “food truck”. El vehículo no estaba asegurado y aunque reconoce que fue un momento muy difícil, la opción nunca fue rendirse. “Contamos con un increíble apoyo de toda la comunidad. Los clientes venían a traernos dinero, se hizo un GoFundMe y logramos reabrir en poco tiempo”, dijo sobre cómo enfrentaron esta nueva prueba, que los fortaleció y les hizo formalizar más su negocio.

“Ahora estamos felices, porque hemos logrado brindar una experiencia gastronómica típica boricua. Todo el que extrañe la comida típica de Guavate y todo Puerto Rico, encontrará aquí todos esos gustitos boricuas”, afirmó Vélez. Su menú, que prepara la misma pareja con algunos empleados, va desde el lechón asado, pollo al carbón, costillitas, churrasco, mofongos, sándwich de plátano, yuca y guineitos en escabeche, hasta empanadillas, alcapurrias y postres, entre otras cosas.

En corto tiempo, el negocio ha logrado reconocimientos como el Mejor Mofongo de Tampa Bay y el Mejor Churrasco de Tampa Bay, pero sobre todo, buenas recomendaciones de sus clientes. No es de extrañar que el lugar cuente con mucho público, especialmente los fines de semana.

Los esposo naturales de Aguada son quienes atienden el negocio junto a otros empleados. (Juan Manuel Barrero Bueno)

“Es un trabajo arduo, pero es una muestra de que los sueños se pueden hacer realidad. No es fácil, pero tampoco imposible. Si yo lo logré, que soy un jibarito del pueblo de Aguada, tú también lo puedes lograr. Mi consejo si te vas a mudar es que si lo soñaste, puedes lograrlo. Trátalo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque después te vas a lamentar. Lo importante es desarrollar tus destrezas, sea de barbería, de comida o de lo que sea que quieras hacer”, indicó el hombre al que apodan Oto.

Como primicia, Vélez destacó que ya tiene confirmada su expansión. Aunque no quiso decir su nueva ubicación y concepto, sí dijo que estará “más hacia el norte, en la Florida”.

El Guavate de Oto abre de miércoles a domingo, y están ubicados en el 13491 US Highway 301 S, Riverview.

