El pasado viernes, 10 de marzo de 2023 se supo a través de las redes sociales de la muerte de Jesús Pérez Ruiz, fundador del famoso restaurante La Casita Blanca, localizado en Villa Palmeras, en Santurce. La Casita Blanca abrió sus puertas en 1980, luego de que Pérez Ruiz comprara el colmado El Faro de Borinquen. El edificio de madera y techo de zinc estaba pintado de blanco, lo que dio vida al nombre.

Una vez se supo la noticia, los mensajes de condolencia, agradecimiento y recuerdos no se hicieron esperar, tanto del público en general que apoyó el negocio durante tantos años, así como personalidades del mundo artístico, la academia y la gastronomía local.

Por ejemplo, la actriz Johanna Rosaly destacó las buenas características como ser humano del emplesario. “Lamento mucho la muerte de Jesús Pérez Ruiz, hombre emprendedor, visionario, gentil, siempre sonriente, ejemplar padre de familia y orgulloso puertorriqueño que en su restaurante encumbró la gastronomía criolla sin embelecos de ‘nouvelle cuisine’”.

Además, el locutor Alí Warrington escribió “Para ti y tu familia paz en sus corazones y nuestras condolencias”, mientras que el comunicador Fernan Vélez “El Nalgorazzi” también se unió a la pena al escribir “Mis condolencias. Que descanse en paz. Excelente restaurante”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el chef Iván Clemente, de El Comedor de la Kennedy recordó a su padres y le envió un mensaje de solidaridad a la familia de Pérez Ruiz. “Cuanto amaron mis padres a Chu en casa. ¡Él fue otro hijo y para mí, un hermano! Le pedimos a Dios les fortalezca en estos momentos y siempre. Les abrazo Mildred, Leonardo, Jesús y a toda la gran familia de La Casita Blanca”, publicó en Facebook.

Por otro lado, Luis A. Ferrao, presidente de la Universidad de Puerto Rico, expresó su pesar al recordar al empresario. “Lo lamento mucho y le expreso mis sinceras condolencias a su familia. Las veces que pude conversar con él resultaron ser siempre momentos agradables para mi. En varias ocasiones le hice llegar material documental, para sus ideas como escritor. Una persona extraordinaria. QEPD”, escribió.

De la misma forma, la activista en luchas feministas, independentistas y antirracistas, Edda López Serrano, resaltó la importancia de la figura de Pérez Ruiz dentro de su comunidad y de Puerto Rico en general. “Jesús es uno de los imprescindibles. Ya descansa luego de una vida de entrega a su barrio, su familia tan amada y Puerto Rico. Que su legado jamás muera”, expresó la autora de columnas de opinión.

De igual manera, la periodista y comunicadora Perla Sofía Curbelo también se unió a los mensajes de solidaridad hacia la familia del fallecido, así como de los empleados del negocio de Santurce. “Mis condolencias y abrazos para Mildred, Leo y Jesús, como también para todos en su familia. Mi familia siempre ha tenido y tendrá a don Jesús en un gran sitial. Para mí fue maravilloso contar con su amistad, colaboración y apoyo. Triste por su partida física pero inmensamente agradecida de haberle conocido. Que descanse en paz”, añadió.

PUBLICIDAD

/

Por su parte, el profesor universitario, artista plástico y poeta, Ramón Borges, le dedicó un poema en su honor, al que tituló “Requiem”. “Jesús: Llegaste, a la meta concebida/ De tu historia , y de tu vida/ Del tesón que te alimenta/ Y de tu dignidad que fomenta/ La alegría, y gratitud recibida/ De familia, amigos y extraños/ Que por años, conociste/ Cuando tu amistad les diste/ Mucho fue, lo que recibiste/ Por tu pasión encendida/ Y memoria, que no olvida./ Así: Cuando de pronto te fuiste/ Y dejaste aquel vacío/ A nadie se lo dijiste/ Que tu destino,/ También será el mío…/ Paso a paso, ese camino/ De sangre y polvo, yo confío/ Caminándolo, adivino/ Afrontar el desafío/ Y tomaremos el vino/ Tu tocayo, así lo espera/ Jesús, Dios y no es quimera/ Pues con sonata y dansón/ Brindaremos con pasió/ Por felicidad entera/ Y no es pura vanidad/ Lo que el paraíso espera/ Habrá de ser eternidad/ En reunión extendida./ Pues: Llegaste, a la meta concebida/ De tu historia , y de tu vida…”, escribió en las redes sociales.

En febrero de este año, el restaurante fue reconocido por el America’s Classics Award en la categoría de Restaurantes y Chef de la James Beard Foundation.

El local se distinguía por su servicio de calidad. Desde sus inicios, han ofrecido a los comensales una sopa de plátano de bienvenida y un “shot” de “chichaíto” (ron con anís) de postre.

A Pérez le sobreviven su esposa, Mildred, y sus dos hijos Leonardo y Jesús. Hasta el momento no hay detalles de las exequías.