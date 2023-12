Washington D.C.– El chef y restaurateur Joancarlo Parkhurst ha afincado los sabores de la comida puertorriqueña en la creciente zona de Navy Yard en la capital federal estadounidense con su restaurante La Famosa, que rememora el nombre de la empresa de jugos y néctares que fundó su familia en Puerto Rico en el siglo pasado.

“Quería traer los sabores criollos con mi propia peculiaridad”, dijo Parkhurst, en una entrevista con El Nuevo Día.

La Famosa abrió sus puertas durante la pandemia del COVID-19. Eso ha sido un reto que perdura, pues muchos trabajadores del gobierno federal y la Marina de Guerra que trabajan en la zona siguen en un itinerario ‘flexible’ entre labor remoto y presencial.

“La industria de restaurantes nunca va a ser lo que era hace 10 años”, sostuvo Parkhurst.

El logo en forma de piña de La Famosa es un distintivo del local. (LENIN NOLLY)

La Famosa -cuyo nombre le debe recordar a muchos los famosos jugos de piña de hace unas décadas- no es un restaurante tradicional. Quizá una mezcla entre cafetería y restaurante, el cual reúne ofertas en el menú que su dueño asocia con negocios que ha disfrutado en Puerto Rico, como las panaderías La Ceiba de San Juan, La España en Isla Verde o La Bombonera.

“Nunca quise hacer ‘fine dining’… sino comida sólida, donde puedes darte un traguito si quieres, informal y puedes ordenar en el ‘counter’. Comida casual en un ambiente llamativo. No es una fonda, es más como La Ceiba o Kasalta. Eso es más lo que quería hacer. Trato de recrear las cosas que me traen emoción y nostalgia”, dijo Parkhurst.

El lugar ofrece entremeses como bolitas de queso, pastelillos, carne frita, croquetas de bacalao, y ensalada de pulpo.

Los sándwiches son variados incluyen de pollo (El Pollito), la tripleta, el chanchito (pernil), el jibarito (pollo o carne con capas de tostones), el bori BBQ (cocido en Malta India, con salsa de tamarindo-barbacoa) y el Dorado (mahi frito con alioli de pimiento dulce, aguacate y ensalada de repollo con vinagre picante sobre un plato de brioche).

La tripleta hecha en La Famosa es uno de los platos principales que consumen los comensales. (LENIN NOLLY)

Los postres han ganado fama también, pues incluyen los quesitos, los pastelillos de guayaba y los mantecaditos.

“La tripleta se vende muchísimo, los mofongos, la canoa (y) las bolitas de queso. Mi clientela es bien variada. Si pensara que puedo sobrevivir solo con la diáspora me muero de hambre. Trato de cultivar un menú que busca cultivar otro paladar y les enseña los sabores criollos”, contó.

Parkhurst, de 48 años, nació en Puerto Rico. Pasó sus primeros cinco años en Bayamón. Se mudó de la mano de su madre a Nueva York. Pero, cada verano estaba con sus abuelos en Puerto Rico, que dice le influenciaron inmensamente.

Salón del restaurante que abrió sus puertas en el 2020. (LENIN NOLLY)

El empresario boricua estudió primero para ser abogado y llegó a completar un internado en el Tribunal Federal de San Juan.

“Estuve el primer año en la Escuela de Derecho, pero para entonces ya estaba cocinando para pagar las cuentas y el alquiler. Empecé a cocinar desde temprano, pero nunca pensé que sería una carrera”, dijo, al señalar que su mamá protestó que decidiera cambiar las leyes por la cocina.

Parkhurst -que también tiene experiencia en la industria hotelera-, llegó a la zona de Washington D.C. para entrenar gerentes de una cadena de restaurantes.

El título de chef a Parkhurst no le entusiasma. Prefiere el título de cocinero, en español, pues le parece que implica que tiene un cable de tierra con la gente y no pretender ser muy ostentoso.

La comida criolla boricua y el pique no faltan en el restaurante La Famosa. (LENIN NOLLY)

“Chef es un título que no debería ser utilizado demasiado”, dijo, pues debe reservarse para los más importantes a nivel internacional. Describirse como cocinero le hace pensar que hay una “pasión por proveer algo que sepa bien, cause diferentes reacciones” y le reafirma que persigue cuidar de sus clientes.

Parkurst se formó entre la cocina y la gerencia hotelera. No fue a una escuela culinaria.

La Famosa es el segundo restaurante que abre Parkhurst en esta zona de Estados Unidos. El primero, el bistro estilo francés Lina’s Diner & Bar, estuvo ubicado en Silver Spring, Maryland. “Fue recibido muy bien, pero económicamente nunca pudo sobrevivir y lo vendí”, señaló.

La Famosa es uno de al menos siete restaurantes o ‘food trucks’ boricuas en la zona de Washington D.C. Además de La Famosa, en la capital estadounidense está el restaurante Qui Qui del chef puertorriqueño-mexicano Ismael Méndez, nacido en Nueva Jersey.

En el área también están los restaurantes Pikoteo, en McLean, Virginia; Neighbors, en Ashburn, Virginia; Mofongo Steakhouse, en Woodbridge, Virginia; Puerto Rico Café, en Manassas; y los food trucks “Borinquen Lunch Box” y “Lechonera DMV”.

“Cuando llegué a Washington D.C. si me tropezaba con un puertorriqueño una vez al año era mucho”, dijo Parkhurst, pero ahora “si me encuentro con 10 en un día no me sorprende”.

El propietario y chef, Joancarlo Parkhurst, quiso recrear la experiencia de locales de Puerto Rico como La Ceiba y Kasalta, en lugar de desarrollar un concepto de "fine dinning". (LENIN NOLLY)

Parte de la repostería que se ofrece en La Famosa. (LENIN NOLLY)

