17 de septiembre de 2025
87°aguaceros
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Llega a Puerto Rico el primer brunch japonés con sabor caribeño

La propuesta de Furtivo Speakeasy incluye nueve platos y una carta de infusiones que integran lo mejor de Japón y el Caribe

17 de septiembre de 2025 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pankēki Compota de Fresas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Furtivo Speakeasy, bar y espacio gastronómico que ubica en la Calle Loíza, San Juan, inspirado en la estética de los años 1920, tendrá como parte de su oferta el primer brunch japonés en Puerto Rico.

La propuesta fusiona sabores nipones con influencias caribeñas, destacando la creatividad culinaria local en un formato innovador para la isla.

El menú a la carta, diseñado por el chef puertorriqueño Joseph Maldonado, incluye nueve platos que integran opciones libres de gluten, vegetarianas y veganas.

Entre las selecciones se encuentran pankēki esponjosos con pistachio butter o compota de fresa, matcha waffle con pollo karaage y sirope de parcha, bao bao, dumplings de guayaba con queso, onigiri, tamagoyaki —un tradicional omelette japonés esponjoso y ligeramente dulce—, así como el Hiyayakko – Smoked Mango & Tofu, una fresca preparación de tofu sedoso con repollo morado y mango ahumado que aporta balance y contraste a la experiencia.

Matcha Waffle con Chicken Karaage
Matcha Waffle con Chicken Karaage (Suministrada)

La experiencia se complementa con 12 cócteles y una carta de infusiones que incorpora té matcha, kombucha y tés artesanales de Hisoka Na Japanese Tea Garden, ubicado en el patio de Furtivo.

“El brunch siempre fue parte del plan desde que abrimos, pero queríamos que fuera algo distinto. En mi viaje a Japón me inspiré en su gastronomía: la precisión, la estética y el respeto por los ingredientes. De regreso, junto con nuestro chef, creamos un menú que conserva lo auténtico de Japón con un toque latino y caribeño, que es parte esencial de Furtivo. Es una experiencia que conecta culturas y refleja la esencia de Furtivo: lo oculto que transforma la manera en que vivimos la hospitalidad”, explicó Wilfredo Torres, propietario.

Chef Joseph Maldonado
Chef Joseph Maldonado (Suministrada)

El brunch también refleja el storytelling de Furtivo Speakeasy, inspirado en la figura ficticia de Don Sebastián, un importador de lujo y contrabandista de licores finos de los años 20, cuya historia se entrelaza con la de Hisoka Na, una joven empresaria japonesa dedicada a las infusiones de té. La unión ficticia de ambos personajes sirve como base creativa para fusionar sabores nipones y caribeños en esta nueva propuesta.

Onigiris
Onigiris (Suministrada)

“Cuando diseñamos esta carta pensé en cómo la comida puede ser un puente entre culturas. El tamagoyaki me recuerda la disciplina y precisión de la cocina japonesa, mientras que unos dumplings de guayaba con queso son puro Caribe y memoria boricua. Mi intención es que cada plato cuente esa historia de unión: lo refinado de Japón y lo vibrante de nuestra isla. Más allá de un menú, este brunch es una invitación a viajar con los sentidos y descubrir cómo dos mundos tan distintos pueden encontrarse en la misma mesa”, expresó el chef Joseph Maldonado, quien cuenta con más de una década de experiencia en Los Ángeles, Nueva York y Puerto Rico.

El brunch japonés estará disponible de jueves a domingo, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., únicamente con reservación previa en www.furtivobar.com o llamando al 321-375-1085.

Restaurantes
Redacción El Nuevo Día
