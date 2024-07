“Mar y Rosa” anuncia servicio de brunch desde el 3 de agosto

“Este brunch es mi versión de lo servido tradicionalmente con un toque de innovación”, dijo Mendin. “He tomado los sabores con los que crecí y los he reimaginado a través del lente de mi viaje culinario. Encontrarás ingredientes y platos puertorriqueños familiares, pero presentados de maneras que podrían sorprenderte. Se trata de cerrar la brecha entre lo tradicional y lo moderno, lo local y lo global. Ya sea el Mofongo Carbonara que combina nuestros queridos plátanos con técnicas italianas, o un Mallorca BLTE que eleva un simple sándwich a algo extraordinario, cada plato cuenta la historia de dónde he estado y de dónde vengo. Esto no es solo brunch, es una celebración de mi herencia culinaria, vista desde una perspectiva contemporánea y global que es exclusivamente mía”, añadió.