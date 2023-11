Ya sean rubias o negras, no hay nada mejor que una fría y buena cerveza, y mucho mejor si viene acompañado de amigos y deliciosa comida. Con estos requisitos en mente, Old Harbor, la marca de cerveza artesanal, abrió las puertas de Old Harbor Brewery & Tavern, un restaurante con un variado menú perfecto para pasar un buen rato con cerveza en mano.

El mismo está localizado en las instalaciones de la cervecería Miramar Brewing en Carolina.

Sal! fue invitado a recorrer el espacio y degustar de la oferta gastronómica diseñada exclusivamente por el chef Michael, así como las emblemáticas cervezas producidas a pocos pasos de distancia, Yunque; El Coquí-Helles; La Taína-Blond Ale; Santo Viejo-Pilsner; Kofresí-Stout; Hoppy Tides; y Tropical Tides-Ale con Kveik Yeast.

“Old Harbor Brewery & Tavern es realmente un gran logro. Es un proyecto que ambicionamos y soñamos desde que adquirimos la marca”, comentó entusiasmada la gerente general, Camila Fuster, en un aparte.

Chef Michael Bartermes y la gerente Camila Fuster. (David Villafañe/Staff)

“Queríamos un lugar donde las personas pudieran venir, degustar las cervezas y combinarlas con un menú que fuera realmente atractivo al paladar. Lo hemos logrado con nuestro chef manager de la taberna, Michael Vartemes quien ha creado un menú que me atrevería decir que está entre los mejores. Más allá de los populares “finger food”, dimos un giro gourmet con platos más fuertes. Estamos felices de que finalmente podemos abrir las puertas al público”, añadió Fuster. Precisamente, el menú incluye desde aperitivos y platos principales fuertes, así como pizzas, sándwiches, postres y café. Además, cuentan con menú especial para niños y se podrán atender restricciones dietéticas si el comensal lo requiere.

PUBLICIDAD

La taberna cuenta con 45 espacios en su interior, así como 30 adicionales en su terraza al aire libre. Además, una barra en su interior para 20 personas donde podrán degustar las cervezas artesanales que allí mismo se elaboran.

Durante la degustación, Sal! tuvo la oportunidad de probar los siguientes platos que forman parte de la deliciosa oferta culinaria que ofrecen que va desde los aperitivos, ensaladas, platillos principales, pizzas y postres.

Aperitivos

Crostini de queso de cabra (David Villafañe/Staff)

Crostini de queso de cabra: (El favorito de Sal!) Se trata de pan a la parrilla con queso de cabra y queso de ajo con hierbas, almendras caramelizadas y vinagreta de cebollines.

Calamares fritos: Anillos de calamar sazonados con paprika, limón y pimienta, salsa tártara y eneldo.

Carne frita: Pernil de cerdo frito con ahumado de salsa chimichurri, pepinos encurtidos con chipotle, alioli de ajos asados.

Ensaladas

Old Harbor Chef Salad: Ensalada con hojas de lechuga romana, pimientos asados, huevo, y vegetales, aderezo de la casa con queso parmesano “ranch”.

Platos Principales

Tortellini de ossobuco (David Villafañe/Staff)

Tortellinis de osobuco: (El favorito de Sal!) Pasta rellena de guisado de osobuco terminado con setas y cebollas asadas en salsa cremosa de ajo y hojas de arúgula.

Pizza (disponibles en masa regular y de coliflor)

Napolitana: Masa estilo napolitana fermentada dos días, salsa fresca de tomates, queso mozzarella fresco y albahaca.

Pizza trufada: (La favorita de Sal!) Masa estilo napolitano fermentada dos días, salsa de trufas negras, salsa blanca, setas asadas con cebollas caramelizadas terminada con aceite de trufas blancas, cebollín y arúgala.

Un dato curioso es que las pizzas son confeccionadas y gratinadas en un horno de piedra “Morello Forni” que por su base de piedra que rota, produce una cocción perfecta, ya que tiene quemadores en la cúpula y en la base. Además, todas las salsas, tanto para las pizzas como para todos los platos, son hechas en el restaurante y el 90% de los ingredientes son comprados localmente.

PUBLICIDAD

Postres

La Torta Nocciola (David Villafañe/Staff)

Copa de Limón: Bizcocho con almíbar de limón, crema de vainilla y salsa de limón y pistachos.

La Torta Nocciola: (El favorito de Sal!) Torta de avellanas con crema de avellanas y crema de café

Chocolate Fudge: Bizcocho de chocolate con gelato de vainilla.

Fachada del establecimiento que ubica en Carolina. (David Villafañe/Staff)

Old Harbour Brewery & Tavern abre de 11:00 a.m. a 12:00 a.m. los miércoles, jueves y domingo y los viernes y sábado hasta la 1:00 a.m.