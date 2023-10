Uno de los íconos gastronómicos de Adjuntas es, sin duda, el Restaurante Star Light, el cual lleva 56 años complaciendo el paladar con su sabrosa oferta de comida criolla.

Allí el servicio es de altura y generoso, pues los platos salen repletos de apetitosos manjares, que son preparados con la sazón del campo y, aunque ha pasado por varios dueños, mantiene la consistencia que tanto auge le ha ganado.

Así lo atestigua Miguel Antonio Berdiel Torres, un agrónomo, agricultor y chef que adquirió el popular establecimiento en mayo pasado. Sin embargo, el empresario de 43 años estuvo soñando con ese momento hacía unos 15 años.

No obstante, la oportunidad no cayó del cielo, sino que tuvo que prepararse.

“Tenemos una pasión por la tierra, los cultivos, la siembra. Dentro de mi carrera, he tenido cultivos de manzana, melocotones, además de café, chinas, limones, plátano”, recordó el egresado en agronomía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

PUBLICIDAD

Aunque sus profesores dijeron que era imposible cosechar manzanas y melocotones en la isla, por sus altas temperaturas, el adjunteño no se quitó y logró su cometido en su finca de Adjuntas. Además, cuenta con otro terreno para cultivos en Santa Isabel.

Entretanto, al igual que con las frutas, Miguel no se amilanó ante la larga espera por obtener las riendas del restaurante.

Miguel Berdiel, propietario. (Alejandro Granadillo)

“Estuve detrás del negocio como 15 años. Yo salía de mi trabajo (en el sur de la isla), llegaba y corría el negocio (restaurante) cuando el dueño se iba de vacaciones. Así me hice chef durante la pandemia, porque en ese tiempo, estaba trabajando como vendedor de equipo pesado, pero cerraron”, recordó.

“En mi tiempo después de las 5 de la tarde, me fui a estudiar cocina en NUC de Ponce. Mi centro de práctica fue aquí. Siempre el dueño del negocio me había dicho que cuando se retirara me iba a dejar el negocio. Pero enfrentó un percance de salud y decidió alquilarme el negocio”, esbozó.

Destacó que, el restaurante ha ofrecido servicios desde 1967, de manera ininterrumpida.

“Al comenzar en mayo de 2023, ya conocía el manejo del negocio, porque yo le producía los plátanos, limones, lechuga, tomates, pimientos, ajíes y se los traía. En esa parte tengo una ventaja, porque sé que voy a tener plátano fresco siempre, productos de calidad, sin pesticida, trabajándolo como si fuera para mí”, explicó.

¿Cuál es la oferta de Star Light?

Según Berdiel, “decir Adjuntas es decir Star Light”, sobre todo, por el enorme servicio que le caracteriza.

PUBLICIDAD

“Aquí reconocen el negocio por la cantidad de comida que se sirve. Aquí se sirven entre 15 a 18 tostones por orden y nunca se ha bajado esa cantidad. Inclusive, cuando empecé el negocio después de (huracán) Fiona, para acá había poco plátano. Pero lo que estoy produciendo en la finca no me da para el volumen que tengo que usar en un fin de semana”, admitió.

“Es cantidad… si bajas cantidad, no va a ser igual. Hay unas cosas que han subido de precio, pero otras se han mantenido. Siempre he dicho que en los negocios tienes que asumir los costos para tener otras cosas y yo le apuesto más a la cantidad”, confesó.

Selección de aperitivos. (Alejandro Granadillo)

De hecho, la clientela hace fila los domingos para saborear el exquisito menú, aunque tenga que esperar más de una hora, antes de sentarse en el establecimiento.

“La gente hace fila porque sabe la calidad y cantidad”, afirmó.

En cuanto al menú, hay carne frita, masitas de pollo, ‘nuggets’, chuletas tradicionales y chuleta kan-kan, que es el plato icónico del negocio.

“Tenemos pechuga rellena de pepperoni o pepperoni y queso, a la plancha o empanada. Ahora mismo, lo que más se mueve es el bistec; no es machacado, es de masa. También tenemos servicio de medias órdenes, es lo mismo excepto la kan-kan porque no puedo picarla”, resaltó.

“Como complemento, tenemos tostones, papas fritas o asadas, mofongo de plátano verde o amarillo o bifongo o trifongo. Últimamente, otro de los favoritos es la ensalada de mariscos, camarones, carrucho, pulpo o mixta. Tenemos salmón, dorado, mero, filete de chillo, chillo entero y pez espada”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Entretanto, sábados y domingos, “tenemos arroz blanco, habichuelas, arroz con gandules y costillas asadas”. Mientras que, en aperitivos, tienen sorullitos, queso frito, mozzarella, ‘cordon blue’ y longaniza de pollo de Coamo.

En el renglón de postres, cuentan con flanes ‘hechos en casa’, en variedades de café, calabaza, queso, vainilla y coco, entre otros. “Además, tenemos tres leches regular, tres leches con bizcocho de calabaza, la llamada tierrita que es con mousse de chocolate y el cheesecake regular con mangó cosechado en Santa Isabel”.

Sobre las bebidas, dijo que “el preferido es el mojito de parcha que es de la finca”. Igualmente, resaltó que, “la operación genera 12 empleos y el establecimiento acomoda hasta 125 personas”.

“Lo que uno quiere en la vida, hay que trabajarlo para lograrlo. Hay que poner determinación en los pasos que uno da y saber cuándo es el momento. Estuve detrás de esto muchos años, tal vez en aquel momento no era, sino ahora”, concluyó.

Para horarios y servicio: 787-829-0438 o el 787-415-0438.