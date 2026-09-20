Sabores de otoño al estilo de Ruth’s Chris Steak House

El otoño llega a la mesa de Ruth’s Chris Steak House con una propuesta que invita a disfrutar de sabores intensos, cortes premium y coctelería innovadora, combinando algunos de los favoritos de la casa con nuevos acompañamientos y preparaciones.

Como parte de la experiencia, Sal! tuvo la oportunidad de degustar el menú —disponible por tiempo limitado— en el restaurante ubicado en San Patricio Plaza, en Guaynabo.

La propuesta comenzó con el Lobster Bisque, una cremosa sopa de langosta con un toque de brandy.

Entre los platos principales se destaca la combinación de mar y tierra. Una de las opciones es el Salmon with Bay Scallops, un salmón noruego asado y coronado con vieiras crujientes, servido con una salsa tailandesa sobre una mezcla de verduras de temporada.

Si eres de los indecisos, no lo pienses mucho y pruébalo todo con el Cut Filet and Crab-Stuffed Shrimp, un filete de 8 onzas de corte central acompañado de camarones rellenos de cangrejo y servido sobre una mezcla de verduras de temporada.

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Pero si lo tuyo es el intenso sabor de la carne, nuestra recomendación es el Petite Filet con una crujiente capa de parmesano y hierbas, bañado en mantequilla y perejil.

Y, como se trata de celebrar el otoño, sugerimos elegir como acompañante una batata mameya cubierta de nueces confitadas, ¡el favorito de Sal!, que sin duda te transportará a una clásica cena de otoño.

Más allá de los platos principales, la experiencia también se extiende a la barra, donde la temporada se celebra con una selección de cócteles que combina sabores conocidos con propuestas más atrevidas.

Por otra parte, la oferta de coctelería es deliciosa y sofisticada, e incluye tanto clásicos como innovaciones.

Si eres amante del Old Fashioned, en el menú de temporada se encuentran el Double Barrel y el Smoke & Fire, este último con un toque picante.

Como opción refrescante se encuentra el Guava Gimlet, preparado con guayaba y zumo de lima fresco. También está disponible el menú regular de cócteles.