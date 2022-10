Abrirse paso en el mercado de franquicias para expandirse por toda la isla es lo que persigue el propietario del concepto de comida mexicana -adaptada al paladar boricua- La Chancleta de Maíz, que opera en Isabela desde el 2014 y ha ganado la simpatía de cientos de comensales que se han dado cita en el lugar.

Con esa visión, Gabriel Abreu Vélez, entró en el mercado gastronómico y apostó al negocio que inició desde un “food truck”, que estableció entonces en la PR-2. Pero seis meses más tarde -ante la demanda de los productos que ofrece- se vio obligado a trasladar el vagón a un espacio más amplio. “Nosotros identificamos que no había un lugar de comida mexicana en Isabela y decidimos crear el concepto. Inicialmente, trabajábamos hasta horas de la madrugada de tanta gente que nos visitaba”, recordó el propietario, de 29 años.

Luego de un año, el nuevo espacio volvió a quedar pequeño para la cantidad de público que recibía. Entonces fue cuando Abreu Vélez decidió alquilar una estructura abandonada, en la avenida Estación, cerca del casco urbano isabelino. “Lo alquilamos, lo limpiamos y empezamos a trabajarlo; esto básicamente no era nada, todas las semanas hacíamos trabajo para mejorarlo, lo primero que le hicimos fue el techo. A través del tiempo la hemos ido remodelando”, contó sobre el lugar.

“Los tacos fueron el primer enfoque de nosotros; aprendí a cocinar gracias a mi madre; no tengo un grado de chef, pero sí aprendí con ella. Con eso, y con la ayuda de mi primo, Gabriel Badillo, que sí tiene preparación como chef, levantamos el menú que tiene burritos, quesadillas, tacos y wraps, entre otros”, destacó el comerciante quien, además, reconoció que haber trabajado en un restaurante de comida rápida por cuatro años lo preparó para entrar a la industria gastronómica.

La Chancleta de Maíz empezó solo con seis platos. Sin embargo, con el tiempo, se ha ido agregando una variedad de alternativas que incluyen un menú vegano.

“Hemos ido creando nuevos platos; tenemos salsas especiales que son la de tomatillo y la de hierva fresca. Con la ayuda de mi primo chef, también dimos paso a la cocina creativa y de ahí salieron distintos tipos de pico de gallo: uva, tomate, mangó, piña y el tradicional, que es de cebolla y cilantro”, destacó Abreu Vélez.

Así también, el establecimiento ofrece distintas alternativas de plantillas de tacos hechos con harina de trigo, integral y de maíz, entre otras.

En cuanto a los productos veganos, el comerciante dijo que la idea de especializarse en ellos se dio luego de extrañar la presencia de unos clientes en el negocio. “Cuando pregunté por qué no habían venido, me dijeron que comían vegano y entonces me dediqué a estudiar los productos, a adiestrar el personal para evitar contaminación cruzada; a identificar lugares certificados veganos para comprar la materia prima y darle la garantía al cliente de lo que vendemos”, destacó.

“Es impresionante porque se vende muchísimo y, cuando ese cliente nos visita y ve la variedad del menú vegano y prueba la calidad, se sorprende y se va satisfecho. La Chancleta es, sin duda, un lugar para comer vegano”, agregó.

Pero, ¿cuál es el plato preferido de la gente?, preguntó este diario.

“La categoría de tacos es la más que se vende: de pulpo, de langosta, al pastor, de pechuga de pollo, de calamares, vegetarianos, entre otros”, dijo.

La Chancleta de Maíz opera también en un “food truck” ubicado en Mayagüez, además de un vagón en la carretera 459, en Aguadilla.

“Hay 12 vagones donde está ubicado. Adicional a eso, estamos vendiendo franquicias en Puerto Rico, comenzamos en junio; así que gracias a Dios, somos uno de los pequeños comerciantes que está con oportunidad de franquicia en toda la isla”, concluyó el joven quien cuenta con una plantilla de 12 a 14 empleados en el local de Isabela.

El negocio opera en Isabela de martes a domingo, de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. En Mayagüez, de lunes a domingo, de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.

Para información adicional puede llamar al 787-830-9200.