“The Catch: Pescadería y Restaurante”, se presenta como el primer y único mercado de venta de mariscos y pescados, en Toa Baja, que –además- ofrece la oportunidad de deleitarse con un rico menú cuyo principal protagonista son los frutos del mar que usted puede seleccionar en persona.

“Nos especializamos en mariscos frescos. Los vendemos crudos como pescadería y, a la vez, servimos platos hechos con el marisco que conseguimos. La gente llega y, si quiere una langosta viva, se la preparamos como la quieran e igual el pescado, el cliente lo puede escoger y ahí se escama, se limpia y se cocina al horno o frito, como el cliente lo desee”, explicó Ezequiel Vaello Bermúdez, propietario del local.

Ezequiel Vaello, propietario. (Alejandro Granadillo)

Localizados en la Avenida Boulevard, el negocio tiene como propósito agrupar comensales en un lugar seguro y de buena calidad de servicios y productos. “En mis mejores deseos está el dar a conocer que aquí hay un espacio para actividades familiares y de negocios. Quisiera que la gente sepa que en Levittown y en la historia de Toa Baja, esta es la primera y única pescadería que hay”, aseguró.

“El concepto es familiar. Aunque se venda alcohol, eso no es lo principal ni el énfasis del negocio. Aquí trabajan mis hijos y quiero mantener un ambiente seguro”, señaló el joven empresario, quien junto a su hijo Misael, se van de pesca para obtener de primera mano sus variados mariscos.

“A los Vaello nos gusta la pesca. Somos de Cataño y a mi hijo Misael y a mí nos gusta mucho eso. No todo lo que vendemos lo pescamos nosotros; eso es lógico, pero a la vez adquirimos productos de diferentes villas pesqueras de toda la Isla. Compramos en Cataño, Dorado, Cabo Rojo, Arecibo y tengo como a 15 pescadores que me suplen”, explicó Vaello Bermúdez.

Uno de los tragos que sirven, el tradicional mojito. (Alejandro Granadillo)

En su narración sobre el gusto que tiene al dedicarse a la pesca, el joven empresario destacó la diferencia que se experimenta al momento de consumir un marisco fresco a uno congelado. “Todo tiene que ser fresco y s, por alguna razón, no hay lo que piden, pues no hay. Aquí en general las ofertas provienen de nuestras costas. Nada congelado, excepto los camarones y otros mariscos que no se consiguen en la pesca regular de aquí, pero es lo mínimo. Aquí está mi reputación en lo que se vende crudo y lo que se consume en la mesa y eso no está en juego”, sostuvo.

Desde caldos, asopaos, tacos, surtidos de frituras, pescado y langosta rellena de mariscos; chicharrones de dorado, paella de mariscos, salmorejo de jueyes y otras delicias más, en “The Catch: Pescadería y Restaurante” usted puede degustar una variedad de platos criollos que incluyen –además- cortes de carnes y ensaladas, acompañados con la bebida que desee, entre estas los mojitos con frutas, sangría de la casa y tragos regulares.

“Hacemos mofongos, trifongos, arroz mamposteao, pero lo que en verdad es un éxito, es la ensalada de pulpo. Esa yo se las echo a cualquiera y voy a la mía”, dijo Vaello Bermúdez entre risas. “Vienen mucho a buscar langostas rellenas con todos los mariscos, carrucho, camarones, pulpo. A eso se la llama la mixta. También piden mucho el chillo fresco”, detalló.

Con capacidad para 40 personas en mesas, el local posee una terraza en madera en su exterior y un espacio cerrado aparte con sistema de acondicionar de aire. “Las personas que deseen realizar actividades privadas familiares o corporativas, aquí tienen un espacio muy agradable. También hacemos miércoles de damas y se pasa bien chévere. Nos pueden reservar con uno o dos días de antelación al 787- 957-7272″, mencionó el propietario.

“The Catch: Pescadería y Restaurante” abre martes a domingo a las 11:00 a.m. Los martes, miércoles y jueves cierra a las 9:00 p.m.; viernes y sábados, a las 10:00 p.m.