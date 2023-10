El restaurante Caña en Fairmont El San Juan Hotel transportó la semana pasada a un grupo de comensales a España a través de un viaje de platos y vinos exquisitos. En la cena denominada Ambrosia Pairing Dinner coincidieron los talentos gastronómicos de chef Jim Rodríguez con los conocimientos vinícolas del sumiller Ricardo E. Sotomayor Pérez. Estos, junto a Christian Muñiz, gerente general de restaurantes de Fairmont El San Juan Hotel, diseñaron una experiencia exclusiva y un menú de maridaje con la esencia de algunas regiones de España.

El repertorio de platos comenzó con un trío de montaditos mixtos en tostadas de barra gallega. El gusto de los boquerones con cebolla curtida y pimiento piquillo, el jamón ibérico de bellota y los quesos cabrales con miel de trufas crearon una explosión en el paladar al ser pareados con la Cava Gran Reserva Miguel Pons, vintage 2016, denominación de origen de Penedés.

El siguiente platillo consistió de un pulpo a la gallega, cocinado a la brasa con alioli y mermelada de tomate sobre una cama de papas y pimiento a la vera. El sumiller Sotomayor acompañó magistralmente este pulpo con un 100% Sauvignon blanc, exclusivo de una vinicultura manual y orgánica de Penedès: “102″ Ferré Catasús, 2012.

Pulpo a la gallega, cocinado a la brasa con alioli y mermelada de tomate sobre una cama de papas y pimiento a la vera. (Suministrada)

La noche subió de intensidad con las costillas de res “short rib” braseadas en vino tinto en una cama de cuscús y quinoa. Este plato fue pareado con el carácter único, elegante y duradero del vino Raúl Pérez, Saint Jacques, 100% uva Mencía de la apelación de Valtuille de Abajo, Bierzo provincia de León, de Castilla y León. Tal y como destacó Sotomayor, Raúl Pérez es universalmente considerado uno de los enólogos más visionarios del mundo, por lo que fue sin duda una experiencia disfrutar de esta selección.

El broche de oro fue un Crémeux de Chocolate confeccionado por la chef pastelera Janeric Bayala. Para destacar su textura cremosa y la combinación del chocolate con frutos rojos y gel de frambuesa, se maridó con un vino dulce de color cereza pálido, el Montrubi Gaintus Sobremadurado de Font-Rubí en Alt Penedés en Barcelona. Este se destacó por ofrecer notas de cereza, flores blancas y piel de cítricos, que en boca regalaron toda su concentración y opulencia.

Lo que dijo el sumiller

Durante la cena, el sumiller Ricardo E. Sotomayor Pérez fue compartiendo algunos detalles relevantes sobre los vinos que seleccionó para acompañar los platillos de esta cena exquisita.

Espumoso: “De la zona de Penedés, se distingue por producir vinos tanto espumosos como tranquilos. Este espumoso es un gran reserva con crianza extendida de 44 meses en la botella con la levadura autóctona, creando su propia fermentación y está elaborado a base de tres uvas: Xarel-lo, Macabeu y Parrelada. Interesante es que es un espumoso de 2018 y se siente super fresco como si fuera un vino joven”.

Segundo vino

Sauvignon Blanc “10 al cuadrado”. No hay nada mejor que un vino monovarietal porque lleva el carácter más puro de la uva. Tiene notas herbáceas, de melcotón, de mineral de suelo, con tiza. La zona del Penedés, la viticultura orgánica, no usan pesticidas ni hierbicidas. Se añeja en tanques de acero inoxidable, que no le aportan nada al vino. La acidez de este vino aguanta toda la gama de sabores de este plato tan complejo como el pulpo a la brasa.

Decir Raul Pérez es un nombre grande a nivel internacional en el mundo del vino. Ha desarrollado una viticultura muy diferente y fue nombrado en 2014 y 2016 el mejor viticultor del mundo y tiene entre sus vinos uno con 100 puntos, ‘El Rapolao’. Produce sus vinos en la zona de Bierzo con la vía autóctona de esa zona, la Mencía. Esta uva tiene niveles taninos medios, aromas a frutos rojos a tierrra, ahumado, notas lácticas de yogur. Es de color rojo rubí, de maceración prolongada de cinco meses en tanques fríos, ganando sabor y color de los racimos, luego se fermenta y pasa a los foudre barricas centenarias de gran tamaño que ya no aportan sabor ni olor al vino barrica, sino que proporcionan un ambiente neutral.

Vino del postre

Vino especial del cual este año se produjeron solo 500 botellas, lo que serían 228 botellas regulares. Elaborado a base de la uva Sumoll autóctona del Penedés. Es un vino extraordinario. De esta uva se hacen también vinos tintos, espumosos llamados ancestrales, y dulces. Estas uvas se recogen y se suspenden los racimos en un cuarto húmedo, cuelgan de alambres y se van deshidratando por 120 días, en un procedimiento llamado “appassimento”. Al ser en ambiente controlado, no desarrolla hongo, sino que se convierte en pasa, concentra aromas, sabores, ácidos y azúcares. Una vez el racimo se ha reducido al 50 por ciento se hace el prensado y sale una especie de melao se produce un concentrado. Las levaduras comienzan su trabajo y ante tanta presencia de azúcar no pueden convertir todo el azúcar en alcohol, de ahí se produce el vino dulce con 12 % por ciento de alcohol.