Un jueves en la tarde frente a una impresionante vista al mar en Rincón, Jason Jiménez se arrodilló y le pidió a Frances Estrada que se convirtiera en su esposa, luego de siete años de noviazgo y, bajo la lluvia, la pareja se comprometió en matrimonio.

Aunque parezca una escena sacada de una película, todo esto fue una realidad que, al día de hoy, Frances, la influencer y creadora de la marca The Pecking Order (TPO), recuerda con emoción y sin creer lo “perfecto que fue”.

Y es que, hubo sorpresa, complicidad, romance, un espacio hermosamente decorado y hasta un aguacero que hizo que el momento fuera inolvidable para la joven farmacéutica.

“Entre risa y llanto estuve como dos minutos en lo que caía en tiempo de lo que estaba pasando. Estaba feliz, nerviosa, temblando. Después que dije que sí, empezó a llover y las fotos quedaron espectaculares. En el momento Jason creyó que la lluvia lo había arruinado, pero la realidad es que fue en el momento indicado. Mi cuñada dice que la lluvia fue la mejor invitada. Las pocas personas que lo saben al momento me han dicho que la lluvia es señal de bendiciones”, asegura Frances.

La propuesta de matrimonio tuvo como escenario una de las hermosas vistas del Royal Isabela. (Suministrada)

Todavía no hay fecha para la boda, pero la novia descarta que sea a finales de este año o a principios del 2024 porque tienen la agenda muy cargada con la preparación de su nueva casa.

“Jason tenía la sortija guardada desde mayo. En marzo empezó todo el proceso, porque la hizo él con la persona de Kury. Se la entregaron en mayo y ahí mi hermana decidió que se iba a casa, así que Jason guardó la sortija porque sabía que ese momento era para ella. Nosotros habíamos hablado del tema, pero somos súper organizados y queríamos lograr unas cosas primero. Él había hablado con mami y le había dicho que hasta que no tuviera un techo para ofrecerme, no me comprometería”, comentó la influencer que hace unas semanas anunció en sus redes que habían adquirido un hogar propio y comenzado con el proceso de remodelación y acondicionamiento.

Frances y Jason se conocieron en el 2017 en Nueva York, mientras ambos estudiaban y desde el momento en que se vieron, no volvieron a separarse.

Una sorpresa bien planificada

La propuesta de matrimonio llegó cuando Frances menos lo esperaba. La semana anterior al evento estuvo en París cumpliendo compromisos de trabajo con Lancome, pues es una de los dos Happiness Activist de la marca en Puerto Rico.

Llegó cansada, pero el domingo su representante le anunció que el jueves siguiente tendría que hacer un trabajo de promoción para Royal Isabela. Así que comenzó la semana el lunes con su habitual “Buenos día, buenos días” a través de Instagram.

“Mientras me arreglaba Jason se despertó y él nunca se despierta temprano. Así que me asusté y le pregunté si le pasaba algo. Él me dijo que no, que era que nos íbamos unos días a descansar, sólo que el miércoles tenía que regresar a trabajar a la farmacia porque mi mamá tenía un compromiso y no podía estar. Y, así fue como nos fuimos para Rincón y regresamos el miércoles para trabajar en la tarde”, recuerda.

Al momento, no tienen fecha oficial para la boda aunque no descartan que sea ya para el próximo año. (Suministrada)

El jueves, mientras Frances se preparaba para irse a Isabela a trabajar, le pidió a Jason que la acompañara y él se quejó un poco, pero se fue. De hecho, le dijeron que el hotel quería que él también participara de la sesión de fotos. Ese día se arregló las uñas y su manejadora le hizo una cita con Emanuel MUA para que la maquillara. La acompañó el videógrafo que trabaja con ella y la coordinadora de boda Yaska Crespo, quien en todo momento dijo ser el contacto con la hospedería.

“Era una sola noche que no íbamos a quedar. Cuando entro a la habitación era el ‘honeymoon suite’ y dije ‘wow, se botaron’. La vista era espectacular, pero había que empezar a trabajar. Javier el videografo y me dijo que ya tenía que cambiarme para empezar a grabar. Hicimos esas primeras fotos en el patio y Jason me dijo que había dejado los zapatos en el carro, que quedaba lejos y había que ir en carrito de golf. Llegó Yaska a buscarme, pero cuando entro al carrito había un hombre montado y me lo presentan como el encargado de las redes sociales de Royal Isabela”, relata.

Durante el camino al hoyo 17 del campo de golf hablaron sobre el supuesto proyecto para el hotel. Las fotos serían allí porque es un espacio hermoso, con vista al mar y en el que se celebran muchas bodas. Al llegar, Frances encontró una ambientación preciosa con flores que cubrían el piso y un conjunto de violines que comenzó a tocar al momento.

La lluvia los sorprendió en medio de la propuesta. (Suministrada)

Entonces, vio a Jason caminar hacia ella y ella comenzó a preguntarle sobre otras cosas de la estadía. No fue hasta que él me dijo que tenía que preguntarme algo y se arrodilló. En ese justo momento cayó el aguacero y, para Frances, el momento fue más romántico aún.

“Quienes han visto las fotos dicen que parecen escenas de una película, pero fue real. Después de eso nos quedamos un rato hablando. Cuando nos vamos el que supuestamente corría las redes sociales del hotel me dijo que realmente era el decorador. Fue algo que Jason mantuvo en secreto. Sólo lo sabían Yaska, mi manejadora y el videógrafo. Empezamos a llamar a la familia y amigos por Facetime para darles la noticia. Al otro día nos reunimos con la familia en casa para celebrar”, menciona emocionada.

La pareja acaba de anunciar su compromiso en las redes.