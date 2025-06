Jeff Bezos y Lauren Sánchez se dan el “sí” en ceremonia blindada en Venecia

1 / 23 | Invitados de lujo para lo que será la extravagante boda de Jeff Bezos y Laura Sánchez . Oprah Winfrey llegó a Venecia el jueves, encabezando una lista de invitados repleta de estrellas y celebridades que descienden a la ciudad de la laguna para la boda de fin de semana del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y Lauren Sánchez. - The Associated Press

El colectivo “No Space for Bezos”, uno de los más críticos con las celebraciones, proyectó esta madrugada en el campanario de San Marcos frases como “No reyes, no Bezos, no oligarcas” o “Fck Bzs” con láser verde, en la torre de más de 98 metros de altura.