Katy Perry y la pareja de Jeff Bezos se suman a la moda de turismo espacial para ricos

Perry habló con The Associated Press en su espacio de ensayo en el sur de California el miércoles, pocos días antes de partir hacia Texas para su entrenamiento.

“Todos los días me hablo a mí misma y digo: ‘Eres valiente, eres audaz, estás haciendo esto por la próxima generación, para inspirar a tantas personas diferentes, pero especialmente a las niñas pequeñas, para que digan: “Yo iré al espacio en el futuro.” Sin límites’”, comentó.

“Estoy muy emocionada por toda la ingeniería detrás de esto. Me entusiasma aprender más sobre STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), y simplemente sobre las matemáticas necesarias para lograr algo así”, afirmó.

La compañía aeroespacial de Bezos, Blue Origin, anunció a la tripulación en febrero. Sánchez, piloto de helicóptero y ex periodista de televisión, eligió a las mujeres que la acompañarán en un vuelo espacial de 10 minutos desde el oeste de Texas a bordo de un cohete New Shepard. Perry, Sánchez y King estarán acompañadas por Aisha Bowe, ex científica de cohetes de la NASA y actual directora de una empresa de ingeniería; la científica investigadora Amanda Nguyen; y la productora de cine Kerianne Flynn.