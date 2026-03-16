Regresa el Caribbean Bridal Expo 2026, la feria nupcial más grande de Puerto Rico

Una nueva edición del Caribbean Bridal Expo 2026, la feria nupcial más grande de Puerto Rico, regresará con un evento diseñado para parejas, familiares, coordinadores de bodas y personas que buscan inspiración y experiencias creativas para tener celebraciones memorables.

Este próximo domingo, 22 de marzo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en San Juan, los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir nuevos suplidores y visitar diferentes exhibidores, escuchar charlas, recibir orientación, conocer CaribbeanWed.com -la plataforma que reúne a más de 100 suplidores-, disfrutar del desfile de modas y participar en sorteos con premios valorados en $10,000.

El Caribbean Bridal Expo reunirá en un solo lugar una amplia variedad de exhibidores que presentarán sus productos y servicios directamente al público.

Los asistentes podrán conocer experiencias creativas para su boda, tales como: estaciones de baristas, barras de mixología, cuido de niños durante eventos, tatuajes en vivo, artistas y caricaturistas, photo booths, experiencias 360° y estaciones interactivas, diseñadas para sorprender a los invitados y personalizar cada celebración.

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Además, estarán expuestos a los exhibidores tradicionales sobre moda para la novia, el novio y el séquito, así como especialistas en decoración, música y entretenimiento, repostería, joyería, fotografía y video.

El evento contará además con varios pabellones diseñados para orientar a las parejas durante su proceso de planificación. El Pabellón Asesoría ofrecerá orientación práctica sobre presupuesto, organización, selección de suplidores y tendencias actuales, con el apoyo de experimentados wedding planners, que ayudarán a los asistentes a tomar decisiones informadas.

El Pabellón CaribbeanWed.com guiará a las parejas sobre cómo utilizar la plataforma digital para continuar su planificación luego del Expo, y así facilitar la búsqueda de suplidores, la comparación de servicios y el acceso a herramientas útiles para organizar cada detalle de su boda.

El Pabellón Wedding Talks presentará charlas cortas con expertos de la industria sobre temas clave sobre cómo diseñar tu luna de miel y escoger los anillos, informarse sobre las diferentes definiciones de “dress codes” y otras recomendaciones esenciales para planificar una celebración con intención y estilo.

Asimismo, el Pabellón Wedding Dresses reunirá una selección de vestidos de novia en un solo lugar, lo que permitirá apreciar distintos estilos y propuestas, al facilitar el contacto directo con las marcas.

Otro de los espacios destacados será el CBE Wedding Venues, donde los asistentes podrán conocer una amplia variedad de lugares en la isla, ideales para celebrar bodas, que van desde hoteles y resorts hasta haciendas, espacios frente al mar y venues alternativos.

Como gran cierre del evento, los asistentes disfrutarán de un desfile de modas, música en vivo y grandes sorteos.