Comprar una casa -en estos tiempos- no es la primera, ni la segunda, ni la tercera opción en la lista de prioridades de los jóvenes de 20 a 25 años. Lo cierto es que la mayoría prefiere viajar, prosperar profesionalmente y seguir educándose.

Para el presentador y periodista puertorriqueño Carlos Adyan Benitez, por el contrario, ser propietario de una vivienda fue un sueño que siempre anheló tanto como querer llegar a la televisión. Ambas metas, que para el cayeyano parecían inalcanzables, hoy forman parte de su realidad.

Quien a los 15 años dejó su natal en busca de mejores oportunidades, de lunes a viernes, recibe a millones de televidentes en su segundo hogar, “En casa con Telemundo”, junto a la también boricua Aleyda Ortiz. En Miami, Florida, la ciudad que lo ha visto posicionarse como uno de los talentos principales de la cadena de televisión hispana también está el espacio que comparte con su perro Niko Canelo y su gato Joaquín.

Magacín de El Nuevo Día tuvo acceso al lugar favorito de la casa de Benitez, la cocina. De primera, una imponente isla se adueña del campo visual. Sin embargo, mientras más te acercas, los detalles comienzan a ganar protagonismo.

“Me gustan los tonos oscuros para la decoración, no para vestir. Este tipo de oscuridad es ideal porque la casa tiene bastante iluminación y es un contraste bonito por el hecho de que la cocina (los gabinetes), por ejemplo, es negra y la combiné un poquito con la isla blanca, entonces eso crea un balance, aparte de que el piso es gris”, describió el comunicador, quien compró su primera propiedad a los 25 años.

Carlos Adyan seleccionó todos los detalles para ambientar su cocina. (Suministrada)

El juego de contrastes continuó alrededor con un juego de comedor de mármol. A modo de broma, el carismático presentador dijo que los toques de madera los imparte Niko, quien también disfruta el espacio.

Benitez, quien se considera un aficionado de la decoración de interiores, fue el responsable absoluto de elegir cada detalle que completaría la ambientación. En el proceso, agregó, no estuvo solo. Fueron varios los amigos expertos que sirvieron de guía y aliados.

“Zapatero a sus zapatos. Para mí, obviamente, decorar la casa era sumamente importante, es una casa con la que había soñado. Entonces Ángel Lovera, que fue la persona que diseñó el estudio de ‘En casa con Telemundo’, me ayudó a poner todo en perspectiva porque ya yo le había dicho lo que yo quería. Entonces, él llevó a cabo el plano y cuando me lo entregó fue literalmente amor a primera vista, lo hicimos y ya cuando me entregaron la cocina, nos fuimos de compras para detallitos”, expresó.

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, la cocina de quien también ha conducido las alfombras de premios como los Billboard y Tu Música Urbano no es de lujo. Conforme a estos tiempos, esta estancia juega un rol fundamental en la vida personal y social del puertorriqueño.

“Me encanta cocinar, es una de mis terapias. No es que sea el más creativo a la hora de cocinar, pero es algo que me apasiona. Todo pasa en mi cocina. La gente viene y van rodeando la isla poquito a poco mientras se divierten y así pasan las noches”, detalló quien ha recibido a grandes amigos como Maripily Rivera y Andrea Meza.

Aunque se describió como el “mejor anfitrión del mundo mundial”, al que le encanta tener invitados, también dijo que es un poco “incordio” con la limpieza. En la conversación con este medio, el especialista en temas de entretenimiento reveló que es de los que tan pronto se ensucia el primer plato corre a lavarlo.

“Soy un poco incordio porque desde que la gente llega comienzo a limpiar y no es que los estoy echando de la casa. Simplemente es una manera de ganar tiempo. Mientras estamos juntos compartiendo, realizo las labores de limpieza y cuando todo el mundo se va, no me quedo con tareas pendientes”, comentó.

A modo de consejo, Benitez, quien según exteriorizó, se encuentra en un momento importante de su vida, ofreció un consejo a todos los lectores que se encuentran en el proceso de compra de una propiedad. Lo primero que deben hacer, puntualizó, es buscar orientación financiera.

“Comprar una casa a los 25 años es posible. Pude haberla comprado antes si hubiese tenido los elementos necesarios en cuanto a orientación. Hay muchos programas, hay muchas iniciativas para lograr ese gran sueño de tener casa propia. El enfoque también es importante y que tengamos claro qué es lo que queremos. Entonces, en lugar de gastar dinero, digamos, en cosas que no necesitamos, hagamos buen uso del recurso económico”, apuntó.