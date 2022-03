El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha que -a través de la historia- han dado féminas con su palabra, acción y vida por el reconocimiento de sus derechos y a favor de la participación en igualdad con el hombre en la sociedad.

Huertas aclaró que en su taller todo lo que se trabaja es personalizado. (David Villafane/Staff)

Cada año, el 8 de marzo es una oportunidad para honrar y reconocer a todas las féminas que se animaron a cruzar las barreras culturales de su época y lucharon por conquistar espacios políticos, sociales, en fábricas, escuelas, hogares, relaciones y en cada resquicio de la vida cotidiana. Mujeres como la empresaria Nicole Huertas que, tras la intensa búsqueda de una profesión que la llenara, encontró en la ebanistería un mundo lleno de sueños, colores y creatividad.

Niko, como es conocida entre sus amigos y familiares, jamás imaginó que el “woodworking” se convertiría en su pasatiempo, lugar de escape y sustento. Sin embargo, luego de tener a su primogénita de seis años en el 2016 y recordar lo complicado que fue conseguir piezas únicas para la “princesa del hogar” incursionó en esta industria que históricamente ha estado dominada por hombres.

PUBLICIDAD

“Lo más que me gusta del trabajo y de la madera es poder coger un recurso natural y transformarlo, darle ese toque real, la pintura, la forma, cambiarle la textura, todas esas cosas me gustan y me llenan”, apuntó la propietaria de Little Things, LLC, una apasionada del arte para quien su talento también supone un medio de expresión.

El taller de Huertas ubica en la #128 de Industrial Minillas Park en Bayamón. Desde el estacionamiento se divisa un letrero enorme de madera donde resalta el simpático cohete que conforma el logo de la compañía. Lo miras fijamente y te envuelve una ilusión que logras comprender cuando traspasas la entrada.

Cortes de madera por aquí y por allá. Juguetes clásicos hechos 100% en el versátil material sirven de adorno. Justo al centro del local dos hombres trabajan en el corte y preparación de varias piezas que ensambladas, en el mañana, reposará un recién nacido. De esquina, una joven guarda silencio mientras crea en su tableta lo que parece ser un logotipo.

Por su parte, Niko, sin dejar de atender la entrevista, pasea la mirada a cada rato para supervisar que todo esté en marcha y en orden. “Una de las cosas más lindas es uno como adulto recordar esos momentos cuando no existían tantos aparatos electrónicos y nos divertíamos con juguetes de madera, por ejemplo. Es darle una oportunidad a tu hijo de disfrutar de eso y adicional, pues darle el toque moderno a un objeto clásico”, describió sus piezas que destacan por lucir una paleta de colores moderna, distinta y en moda.

PUBLICIDAD

Para la empresaria, su magia consiste en "darle el toque moderno a un objeto clásico". (David Villafañe Ramos)

A punto de cumplir cuatro años como empresaria, la exestudiante de Producción y Mercadeo de Eventos en la Universidad del Sagrado Corazón sueña con crecer su pequeña compañía en espacio, personal y oferta. En cambio, no tiene prisa y tampoco pretende brincar ninguna etapa. Por el momento, según reconoció, le ha funcionado su modelo de negocio.

Little Things, LLC, opera con cuatro empleados y entrega sus órdenes en términos de cuatro a seis semanas, todo depende de la complejidad y cantidad de piezas solicitadas. Huertas aclaró que en su taller todo lo que se trabaja es personalizado.

¿Has sido discriminada por ser mujer y trabajar en la industria de la ebanistería?, le preguntamos. La joven, natural de Bayamón, respondió que de parte de sus clientes nunca ha sido víctima de segregación o marginación. De hecho, reveló que la mayoría de su clientela son mujeres y las reconoció como las figuras que toman la decisión en el hogar a la hora de invertir, remodelar y elegir piezas.

“En una que otra ferretería sí he tenido ciertos percances o me miran extrañados. Pero no me pongo ningún límite. Sigo en lo mío, sigo echando mis cosas en el carrito, pago, y ya. Porque realmente hoy día no puedes estar pendiente a esos estereotipos”, agregó la emprendedora quien comenzó a dar a conocer sus productos a través de trabajos que le hacía a familiares y amigos.

En esa línea, Huertas aprovechó para enviar un mensaje a todas las mujeres que anhelan emprender en un negocio similar, pero el miedo no se los permite. De hablar pausado y pocas palabras, fue contundente.

PUBLICIDAD

“Si eres mujer, entonces puedes hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras y como sea. No se pongan ninguna limitación, es lo primero, y que el miedo no se apodere de ustedes. Ser mamá no es crear una rutina de trabajar en la oficina y volver a casa. Pueden hacer cualquier cosa, como yo, por ejemplo, que trabajo con la madera”, dijo con seguridad de sobra.

Sobre el producto más solicitado en Little Things, LLC, Niko aseguró que son los “name signs”. “Entiendo que es por la personalización porque no tenemos ningún tipo de límite a la hora de personalizar algo. De hecho, una clienta nos trajo una foto de un peluche que para su bebé era su vida. Nosotros hicimos el letrero con la forma del peluche, lo digitalizamos y obtuvimos el resultado final”, exclamó con satisfacción y orgullo.

Los interesados en algún trabajo de Huertas solo deben acceder a las redes sociales y escribir un mensaje directo. Aunque, si el cliente tiene alguna duda con una pieza o cierta tonalidad, puede sacar una cita y visitar el taller.

“Nosotros nos dedicamos más al área de niños y bebés, pero sí nos han pedido cositas para adultos y para decorar la casa. No tenemos ninguna limitación”, enfatizó la amante del diseño interior, quien describe su lugar de trabajo como un espacio “creativo y divertido donde hacemos mil cosas, somos una pequeña familia y cada empleado tiene su función”.

Little Things, LLC, está abierto de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.