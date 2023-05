En el 2017, Vanessa Bermúdez se vio ante la incertidumbre de perder el trabajo en la industria farmacéutica, algo que se convirtió en el impulso que necesitaba comenzar su camino empresarial y crear la marca de accesorios Carolina Jewelry.

En todo ese difícil proceso de sacar adelante un negocio en Puerto Rico, la emprendedora contó con el apoyo incondicional de su madre, Edna Fuentes, como ha ocurrido durante toda su vida. Sin embargo, en ese periodo se intensificaron esas frases de motivación para que no perdiera el ánimo y también esos consejos que le permitirían ser una mejor empresaria.

“Mami siempre tiene guardado un: ‘¡Vamos a hacerlo!’. Creo que es una de sus frases favoritas. Por ejemplo, si recibimos alguna invitación dice ‘¡vamos, vamos, vamos!’. Si me surge alguna situación difícil, me dice: ‘pues... ¿qué paso? Seguimos adelante. Eso son aprendizajes’. Si me encuentro agotada (porque de verdad que aquí se trabaja 24/7) ella dice: ‘dale, dale que vamos por más’. Siempre tiene unas energías. Es incansable. Pocas veces la he escuchado decir: ‘hoy estoy cansada’. Creo que tiene un baúl de palabras motivacionales listas para el que las necesite. Y de esa manera, me invita a seguir”, asegura.

Bermúdez proviene de una familia que siempre ha estado involucrada en diversos negocios, incluso su mamá llegó a tener un “food truck”. Desde el comienzo de Carolina Jewelry su madre fue pieza clave a la hora de coordinar el trabajo de las vendedoras a consignación, así como el manejo del inventario, las ventas comerciales y hasta en las redes sociales.

Los consejos de su madre la han ayudado tanto, que aquí Bermúdez comparte esas cinco lecciones que su progenitora le ha dado y que le han permitido lograr el éxito.

1. “Pon a Dios primero en todo lo que realices”. Siempre me recuerda: tienes que orar, poner en sus manos todos tus planes

2. “¡Atrévete a arriesgarte!” Siempre me invita a salir de mi zona de comodidad, sobre todo con los “reels”. Yo soy más conservadora.

3. “Sé empática y cortés con los demás”. Siempre me inculca el respeto hacia otros. Todos los clientes tienen su personalidad, sus puntos de vista y todos son valiosos e importantes.

4. “Guarda e invierte”. Se refiere al dinero, economía 101. Como un disco ralla ‘o menciona: “guarda para el tiempo de “vacas flacas”.

5. “Siéntete feliz con todo lo que hagas”. Mi mamá tiene una felicidad constante que contagia y es súper graciosa. Si estás triste, de seguro te alegra el día. Así me ha enseñado; a proyectar felicidad a otros, a contagiarlos con nuestra alegría.