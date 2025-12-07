Más allá de mirar el emprendimiento como un asunto de dólares y centavos, Gloria Viscasillas Aponte lo impulsa como una misión de futuro, un esfuerzo que se gesta a diario en la búsqueda de ser mejor.

Viscasillas Aponte dirige la alianza multisectorial Echar Pa’Lante, una organización sin fines de lucro enfocada en promover el empresarismo como modelo educativo, social y parte fundamental de la fibra de cada cultura. Encabeza el esfuerzo desde que se concibió como un programa del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). En mayo del año pasado, el programa se separó del banco y Viscasillas Aponte quedó al frente de la organización.

En julio de este año, ganó el premio denominado GEN Rookie Award, otorgado por la Global Entrepreneurship Network (GEN), una organización internacional sin fines de lucro que promueve el emprendimiento en más de 200 países. Viscasillas Aponte es, ahora, la embajadora de Puerto Rico en GEN, con la misión adicional de crear puentes con América Latina.

“El 100% de la población puede emprender. Cuando estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de destrezas de futuro. El Foro Económico Mundial proyecta que para 2027, la mitad de la fuerza trabajadora a nivel mundial va a depender de la autogestión”, afirmó. “Cuando hablamos de emprendimiento, no es solo montar un negocio, estamos hablando de estar ocupados, de emprender en la empresa de tu vida”.

“De lo que se trata es que nuestra gente tenga las destrezas que necesitan para poder depender de sí mismos y poder estar ocupados. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es estar desocupado”, afirmó.

Natural de Mayagüez, Viscasillas Aponte comenzó hace unos 14 años a mirar el empresarismo como alternativa cuando en el BPPR le encomendaron buscar alternativas para la desesperanza que se vivía en el país, lo cual llevaba a una emigración constante de puertorriqueños.

“La gente sentía que no había más nada que hacer y estaba aumentando el número de personas que pensaban que se iban a ir y que su situación personal estaba peor que el año anterior y que sería peor en los próximos años”, contó. “Estando en Popular, haciendo planes estratégicos que yo facilitaba, vimos que había que ayudar a integrar el sector privado para sacar a la isla de esa inercia colectiva en la que habíamos caído, y ahí surge la idea de Echar Pa’Lante”.

De haber estado involucrada en la investigación y diseño del programa, pasó a dirigirlo dentro del banco.

“Se hizo un montón de investigación de lugares similares a Puerto Rico que habían tenido un espiral negativo y contracción poblacional y vimos qué habían hecho para salir de ahí. En todos los casos donde han podido salir (adelante), ha sido montando esfuerzos tipo alianzas y montando comunidades de colaboración”, contó. “De ahí surge la idea de establecer una alianza multisectorial y eso comenzó en 2012”.

Enfoque en las escuelas

Como directiva de Echar Pa’Lante, creó alianzas con el Departamento de Educación, las escuelas privadas y hasta organizaciones de home schoolers para, a través de módulos educativos sobre empresarismo, llevar el mensaje a los directivos escolares y maestros.

“Dicen los expertos que toma entre 25 a 30 años desarrollar una cultura nueva y estamos hablando de desarrollar una cultura de emprendimiento. Vamos a mitad de camino”, afirmó. “Ya hemos diseñado los sistemas, los hemos empezado a implementar y hemos capacitado ya a los profesores universitarios, que es con los que empezamos. Ya hay 1,400 que recibieron esa capacitación, así que ya pasamos la cifra de masa crítica a nivel de educadores universitarios”, contó.

En cuanto a las escuelas, afirmó, son unos 11,000 educadores que han recibido la capacitación que les muestra cómo impulsar modelos de empresarismo en sus planteles. Para esto, la organización colaboró con Educación para revisar el currículo e incluir modelos de emprendimiento e innovación en cada grado.

“Este verano, capacitamos a las organizaciones regionales, fuimos a todas”, contó. “Esto es gratis para el Departamento de Educación porque nuestros aliados han contribuido su tiempo y su saber de manera generosa y no ha mediado un centavo”.

De acuerdo con un análisis del Global Entrepreneurship Monitor, en Puerto Rico, en 2024, la tasa de actividad emprendedora temprana –es decir, la cantidad de personas emprendiendo– era de 24.3%, lo que refleja un aumento consistente. Mientras, la encuesta más reciente sobre emprendimiento en Puerto Rico publicada por la organización Colmena 66 en 2024, reflejó que el 74% del emprendimiento en la isla está en manos de mujeres.

“Las mujeres, igual que los hombres, tienen que desarrollar las destrezas de futuro y necesitan destrezas de emprendimiento”, afirmó. “Tenemos que atender a muchas personas que cuando fueron a la universidad, los profesores no habían estudiado esto”.

Reconoció que, al emprender, las mujeres enfrentan cargas sociales adicionales como el cuido de menores y de adultos mayores.

“Las mujeres también tienen necesidad de tener flexibilidad, poder manejar esas empresas que desarrollan muchas veces desde la casa, o remoto. Hay que ayudarlas desde otro punto de vista”, afirmó. “Desde el punto de vista sicológico, social, a organizar el balance entre lo profesional, además de las destrezas para desarrollar el emprendimiento, que son las mismas que necesitan los hombres”.

En cuanto a las niñas interesadas en el emprendimiento, Viscasillas Aponte dijo que lo primordial es “empezar por ellas”.

“Que comiencen a autoridigir su desarrollo personal. Cada una debe ir estudiando, haciendo autoreflexión de cuáles son sus talentos, sus superpoderes, sus inclinaciones, qué les gusta hacer y aprovechar toda oportunidad para desarrollarlo” enumeró. “Les recomendaría que hagan un plan estratégico… Tienen que ser jefas de su vida y empezar por autodesarrollarse, identificar esas oportunidades y desarrollar sus destrezas creativas porque vivimos en un mundo de oportunidades”.

Misión en Latinoamérica

Como embajadora de GEN, Viscasillas Aponte confía en que el empresarismo podrá organizarse en los países latinoamericanos como motor económico y social.

“América Latina es una de las regiones menos desarrolladas y nos pidieron ayuda con eso y ha sido una oportunidad hermosa porque hemos aprendido lo que está pasando en los distintos países”, contó.

Viscasillas Aponte habló con entusiasmo de su nueva encomienda al frente de la alianza multisectorial que, en principio, fue un experimento. Narra que desde sus diversos puestos, ha visto cómo el empresarismo y la autogestión pueden ser la zapata de comunidades más sólidas, donde todas sus partes puedan, literalmente, echar pa’lante.

“Uno se tiene que mantener continuamente enfocado en encontrar su camino y esa área en la que uno puede hacer una diferencia, contribuir. Cualquier issue (problema) que se presenta, mi papá nos decía, 'just beat it’. No hay ningún problema al que no podamos buscarle la vuelta”, dijo. “Todo lo que uno necesita para echar pa’lante está dentro de uno”.

Tres claves para el éxito de una mujer Actitud positiva, serenidad y aplomo ante las circumstancias de la vida. Dios no nos presenta ninguna situacion que no podamos manejar. La vida es bella en todos sus aspectos. ¡Hay que vivirla con gusto!

Voluntad y confianza en que puedes sobrepasar todos los retos que enfrentes con arrojo y esfuerzo aprovechando todos tus talentos, experiencia e ingenio.

Valorar, empoderar y aprovechar lo que todos a tu alrededor pueden contribuir. Nadie lo puede hacer solo, y todo el mundo tiene algo que puede aportar. Una frase que te hace seguir adelante “Querer es poder”.