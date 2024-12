“Lo que haces alguien lo está viendo”: así se celebró Mujer del Año 2024 de Magacín

Luego de arduos meses de trabajo, las copas de champán se chocaron y los aplausos no faltaron como muestra de un nuevo logro tras el éxito de la esperada publicación del proyecto Mujer del Año 2024 de Magacín .

Debido a sus apretadas agendas laborales, no todas estuvieron en la celebración. Sin embargo, su presencia reinó en la velada cuando se reprodujo un emotivo video que arrancó suspiro y lágrimas entre los presentes, demostrando de esta manera la esencia y el corazón de este inspirador proyecto: reconocer a las mujeres que hacen la diferencia.

“Si bien es cierto que nos dedicamos a llevarles cada día el acontecer noticioso, también nos ocupa el poder nutrirnos con historias que merecen ser contadas, porque nos sirven de ejemplo e inspiración, como estas historias. Me honra reconocer a esta nueva generación de Mujer del Año”, sostuvo, por su parte, la directora general de GFR Media, Yalixa Rivera.

Por segundo año consecutivo, la marca de lujo Genesis formó parte del proyecto. “Nos sentimos privilegiados de ser parte de esta iniciativa que celebra el impacto y las contribuciones de mujeres excepcionales que desde sus respectivas disciplinas enriquecen y transforman nuestra sociedad. El reconocimiento que hoy se les otorga no solamente destaca su arduo trabajo y dedicación, sino que también inspira a nuevas generaciones de jóvenes a sonar en grande y aspirar a más”, agregó, por su parte, el CEO y vicepresidente de Genesis Puerto Rico, Pablo Martínez , quien estuvo acompañado del presidente de la empresa, Yoshihiko Tsuruta.

La noche de exaltación a estas inspiradoras mujeres continuó con las inspiradoras palabras por parte de la actriz, empresaria y oradora Sara Pastor. “Permítanme que sea con esto feminista y que me deleite con este proyecto. Me pareció maravilloso. La mujer dentro del liderazgo trae sabiduría, trae empatía y equilibrio. Quiero que cada día haya más mujeres que tengan presencia, que sean líder. Es maravilloso el tenerlas, mirarlas y ver a cada una de ustedes”, comentó Pastor, quien reconoció a la vez la importancia del reconocimiento a las mujeres. “La mujer tiene que dar un paso más al frente, pero no al frente para opacar a los hombres, es para que las chicas que están creciendo vean que se puede”.